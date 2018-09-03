社論》台灣的人口危機

國發會日前發布最新人口推估報告，因少子化與高齡化趨勢不變，出現許多令人驚悚的數據︰台灣總人口最快在二○二二年後轉為負成長，二○五四年總人口跌破二千萬人；今年邁入高齡化社會（高齡人口超過十四％），八年後即將成為超高齡化社會（超過二十％）；二○三四年每兩人就有一人超過五十歲；扶養比到二○六五年，每百位青壯人口須扶養一○一．四位依賴人口。這些數據在在顯示，台灣的少子化與高齡化日益惡化，人口危機已經罩頂。

少子化，源自生育率的降低，致使出生人口逐漸減少；高齡化，係受惠於醫療水準提升，與社會照護體系、福利政策日趨完備，使得平均壽命增加，老年人口膨脹。兩者長期趨勢形成，出生人口將低於死亡人口，造成人口負成長。此一現象將導致工作人口減少，消費力萎縮，經濟規模縮小，以及青壯人口扶養依賴人口的比率大幅攀升，如此一來，欲支撐經濟與社會的運轉，勢必仰賴更多國家資源的挹注。然而，由於工作人口減少，生產力降低，國家將無法徵得足夠稅收，造成財政負擔沉重，加上個人收入減少，恐有引發經濟危機與社會動盪之虞。故而，少子化與高齡化乃被視為嚴峻的國安問題。

上述推論只是就一般現象分析，對台灣而言，外在面對一個擁有十三億人口的敵國，內則經濟規模淺碟子化，一旦人口問題持續惡化，必將危及國家的生存。令人憂心的是，台灣少子化、高齡化現象卻較大多數國家嚴重，幾乎到了動搖國本的程度。例如台灣生育率之低近乎世界之最，依據美國中情局去年的統計資料，全世界生育率最低的前六名依序為新加坡（○．八三）、澳門（○．九五）、台灣（一．一三）、香港（一．一九）、波多黎各（一．二二）、南韓（一．二六）。偏低的生育率使得台灣總人口最快自二○二一年轉為衰退，到二○六五年，可能降到一六○一萬到一八八○萬人間。政府雖然訂定台灣總生育率到二○三○年提升到一．四人，並以總人口力保二千萬人做為施政目標。但是，生育率至少要達到二，才能維持人口數的平穩，可見即使達成二○三○年生育率提升目標，也只能減緩人口的減少。

更值得警惕的是，我國由高齡化社會轉為超高齡化社會的時間僅八年，快速高齡化，加上幾乎全球最低的生育率，青壯工作人口至二○六五年將減少到七百七十七萬至九百四十八萬，較二○一八年減少四十四．六至五十四．六％，屆時工作人口將有近半數屬中高年齡層。換言之，不僅工作人口的數量減少，生產力更由於人口老化而降低。而扶養比的大幅攀升，更成為整個國家、社會的沉重負擔。提升生育率，各級政府大幅加碼生育津貼、育兒津貼、教育補助、廣設公立託育機構，但生育率還是逐年降低，可見這些政策並未能激勵民眾生養小孩。其實，民眾不想生小孩，最大癥結在於對制度環境失去信心，且對個人的就業、升遷、創業不抱期待，不願生育的下一代在灰暗的社會中痛苦地長大。若是無法打開這些心結，生育率便不可能提高。可見，激勵民眾生育的最大誘因，政策面的獎勵補貼並非治本的辦法，更重要的是拚經濟，改善薪資停滯、低薪及工作貧窮的困境，方可讓民眾有生養兒女的意願。

另外，化解人口減少危機的捷徑就是引進移民。特別是爭取技術人才移民與投資移民，既不會大量搶走國人的就業機會，更可帶來技術與資金，填補經濟發展人才缺口，裨益產業轉型與升級，另一方面則補足人口缺口，維持人力素質，不致發生移民氾濫對社會治安與就業市場的重大衝擊，乃是克服少子化與高齡化的一帖良方。目前政府力推「外國專業人才延攬及僱用法」與「新經濟移民法」，雖然開放程度依然保守，步調瞻前顧後，但對外攬才、爭取移民的企圖心已經展現。總之，台灣的人口危機快速浮現，但只要政府採取積極對策、正確方法，亡羊補牢猶未晚，因此切莫蹉跎，迅速行動，方可消弭危機於未爆之際。