自由廣場》「英語環境」餐飲與圖書館

◎ 林彥佑

近日賴揆提及英語為官方語言，也許未來之日是可行的，然而，筆者認為此刻更重要的，應該強化現有的「英語環境」。

語文的學習，首重情境。單字、語詞、句型要在有「語境」的情況下學習，方能事半功倍。筆者並非英語專科教師，但因長期接觸外國朋友，讓自己不得不強化自我的英語力，也因此設想了幾種可行的做法，與先進們分享：

首先，可以鼓勵民間創業，開設「英語餐廳、咖啡館」，增加英語情境。到店內用餐可以有機會說英語、看懂菜單並試著用英語點餐，雖然不是最道地的英語，但至少不會羞於開口。政府也可鼓勵、輔導民間商家英語化，設置店招等，逐步營造英語情境，讓外籍朋友到台灣的各個角落，都能「有愛、無礙」地愛台灣，順利溝通。也讓本地參與者都能大膽交流，增進口語力。

其次，筆者認為可以在現有的圖書館，再增置一個「英語學習角」，甚至經費允許，也可以聘請英文母語人士駐點說書、互動、服務，讓進入圖書館的民眾，耳濡目染地感受到英語情境，也或多或少能刺激英語的學習。

最後，回歸教學現場—學校、教室。無庸置疑地，台灣的英語教師是教甄考場中脫穎而出的佼佼者，再順水推舟一下，必能強化孩子的學習，同時也要關注後半段的學生學習，意識到自己的教學方法能否讓學生適應社會、與國際接軌，必要時，可以落實「校園英檢」，做為各式的學習參考。

（作者為教師，高雄市民）