自由廣場》重度自閉症不應被拒於長照門外

◎ 王美琦

自閉症患者無法經由產前篩檢得知，由於患病成因不明，又無法篩檢及治療，這類疾病患者正逐年增加；且重度的自閉症患者通常都合併有嚴重的情緒及智能障礙，也因此更需要專業的特教服務。

台北市在今年新設五區日照中心：分別是信義、民生、中山、士林、松山區。身為台北市長照服務家庭的一員，對於失能身心障礙者日間照護中心的服務對象及服務內容有兩點疑問：

一、服務對象明定為不需侵入性護理及技術性護理的被照顧者，多數行動自如的自閉症患者確實不需要侵入性及技術性的護理，但他們的教保員卻亟需專業的特教訓練。

二、家中已聘任看護工者被排除於使用長照服務資格外，不知有什麼法源根據？依現法，家有重度自閉症患者才有聘用家庭看護工的資格，但他們卻被排除在長照服務資格外。試問：若不是長照資源不足，家庭根本不需要聘用個人看護工，這根本是因果倒置。全民健保也並沒有因為個人使用看護工而被排除在外呀！

筆者家有重度自閉症患者，未來的二十年正是為個人晚年生活及患者終身照護資源奮鬥的黃金時段，但卻因孩子離開國民義務教育階段而困鎖愁城；重度的自閉症患者不應該因為疾病所導致的情緒障礙而失去長照服務資格。因此建議：

一、應盡速有效提供就近安置重度自閉症患者專業日間照護中心的機會，減少家庭負擔。

二、不應排除家中已聘看護工者使用長照日間照護中心的服務。

三、自閉症患者的教保員及照護中心都需要具備專業的特教訓練。

（作者為自閉症患者家長，台北市民）