自由廣場》你錯看「洋垃圾」了！

◎ 陳靖原

由於中國限制歐美廢紙、廢塑膠進口，因此有許多「洋垃圾」被轉到台灣來，很多人擔心台灣會淪為「世界垃圾場」，此說法可能太言過其實了。

簡單的道理是，這些廢塑膠、廢紙都是業者花錢進口來的，業者進口的目的是要做為生產原料，而無法再利用被剔除的部分則必須再做處理，這部分仍須付費。如果這些廢棄物是工廠自己產生的，無論如何都得想辦法去處理，因為捨不得花錢處理，或因缺乏適當的處理方式鋌而走險偷倒者或許有之，但業者會笨到花錢去進口一大堆垃圾，再傷腦筋花錢去處理或亂倒嗎？

有人認為洋垃圾是從歐美等經濟強國運到亞洲的經濟弱勢國，是強國的弱肉強食模式，現在連中國大陸都拒絕了卻轉到台灣來，難道台灣連中國都不如嗎？其實恰恰相反。

國內的資源回收技術領先全球，有能力重新創造廢棄資源之價值，並將廢料轉化為高價值的循環經濟產品。例如令國人驕傲的世足賽球衣，便是寶特瓶再生後的產物，若是完全禁止使用進口廢料，則受限於國內廢料量有限，台灣再生業者的技術優勢將難以發揮。又如在管理制度方面，台灣首創結合「地方政府清潔隊」、「回收商」及「回收基金」的「四合一」資源回收體系，將所有公告可回收再利用的資源充分回收，並將國人惜福愛物的精神發揮得淋漓盡致。我們的資源回收廠都有監控系統，廢棄物的進出數量、類別清清楚楚，再利用業者也都必須依規定申報再利用數量，因此毫無閃躲空間，這點是包括中國大陸在內的許多亞洲國家都做不到的。

垃圾與資源往往是一線之隔，台灣是個資源短缺的國家，很多生產所需的原物料必須靠進口，我們產業要與全球競爭，靠的是卓越的技術與管理制度，但絕不能以犧牲環境為代價，這點大家都有共識。所以對於洋垃圾進口，基本上應該以國內無法充分供應為限，且不能夾雜太多無法處理或處理成本偏高的雜物。環保署即將修正之「屬產業用料需求之事業廢棄物」公告事項，便已掌握此原則。

因此，考量產業需求、環境品質、回收業者生計，處理此事須多管齊下。進口廢料對我國產業發展與循環經濟推動確有必要，但未來須持續管制其數量、對象、品質及其流向，這才是對進囗廢料問題的正面態度。

（作者任職環保業，新竹縣民）