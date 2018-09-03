自由廣場》評蘇嘉全出席馬侃追思會

◎ 陳永昌

送別台灣重要友人美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃最後一程，立法院長蘇嘉全星夜兼程，代表政府專程赴美出席華府國會山莊及國家大教堂舉行的追思紀念活動。

以馬侃與台灣深厚淵源，曾有提議建請由副總統陳建仁、外交部長吳釗燮或國防部長嚴德發代表前往，除具體充分表示對馬侃參議員的崇高敬意，更可以因勢利導今年三月「台灣旅行法」通過後台美關係新局面，一舉突破台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五位政府高層無法訪問美國首府的多年桎梏。

在此同時，即使面對中國一再升級的文攻武嚇各式打壓，政府當局幾經權衡後，咸認為此時此刻不宜在國際場域直接衝撞對抗北京當局，避免造成不必要「麻煩製造者」負面形象，決定繼續沿襲二○○九年以來前總統馬英九一貫做法，不委請友邦向聯合國大會提案。

川普總統確定不出席馬侃追思紀念活動後，一向對川普極不友善的美國主流媒體，有意大肆炒作紀念活動背後政治意義，誰出席或不出席，受邀致哀悼詞的歐巴馬和小布希兩位總統講甚麼，都會從政治角度解讀放大詮釋，淪為黨同伐異的黨派政爭素材。蔡英文總統最後決定由最高民意機關立法院長代表低調越洋出席，其間分寸拿捏確實恰到好處。

美中雙邊貿易衝突激戰正酣，「在商言商」的川普總統會不會以台灣為籌碼，與北京當局交易妥協，事實上並不讓人擔心，因為台美中三邊關係發生結構性的轉變，全面遏制中國發展成為美國政商朝野普遍共識，一人或一黨之力也無法扭轉時勢所趨。我們不樂見的應該是居於下風的北京當局「見笑轉生氣」，找不到下台階情況下「打小孩出氣」，找台灣麻煩洩憤，更何況修理台灣來煽動內部民族主義情緒，往往是移轉北京領導人施政不力的最有效廉價伎倆。台灣沉得住氣，不隨便輕舉妄動給對岸任何藉口，至少是現階段累積更多國際同情與支持的可行之道。

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）