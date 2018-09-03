自由廣場》細看柯文哲打壓吳音寧

◎ 魯伯非

北農總經理吳音寧提了一個比台北市政府節省一十億的果菜批發市場改建計畫，市長柯文哲遭到市議員質詢。柯文哲反駁說吳音寧懂什麼？市政府工務局和市場處規劃了兩、三年的改建計畫，怎麼會比不上你吳音寧一個人所謂省十一億的方案？要用常識分析、要相信專業。

如果照柯市長這個說法，他揭發的「五大弊案」也是馬英九和郝龍斌執政時期市政府多年的規劃，怎麼會比不上你柯文哲一個人的檢查？柯不是也應該相信馬郝市政府的專業，五大弊案一定不會有問題嗎？

吳音寧隨後表示，市政府提出來的改建版本根本是去年的版本，不但貴，而且根本沒有把北農提出新的需求規劃進去。北農找的是台大城鄉研究所做的方案，不是柯市府所說吳找個研究生隨便寫寫的改建計畫，直接打臉柯文哲團隊！

柯文哲常說要用常識來分析事情，用專業來管理市政。但由這件事可以觀察出來，柯市長其實只是憑直覺、沒有邏輯性地打嘴炮。甚至所謂專業管理市政，就是要下屬捏造事實，來鬥爭異己。例如從上次柯配合國民黨栽贓吳音寧送洋酒，要市政府政風處越權徹查北農帳目；以及市政府市場處捏造吳音寧送剩菜給社福團體的過程，到這次批發市場的改建計畫，在在顯示出柯文哲所謂的專業管理，只是將市政府團隊訓練成紅衛兵，用來鬥爭柯文哲想要打壓的異議人士。

（作者為作家，台北市民）