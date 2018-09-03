自由廣場》葉毓蘭再怎麼沒學問…

◎ 方復權

前國民黨發言人、現任行政院不當黨產處理委員楊偉中在海外不幸溺斃，前警大教授葉毓蘭也在LINE上發文哀悼。但最後卻提到一句成語「死得其所」，意外引發網路論戰。老實說，根據維基百科的資料，具有博士學歷、曾任警大教授、國民黨考紀委員、同屬藍營的葉毓蘭，不是「報老鼠冤」，就是超級「顧人怨」，簡直在亡者傷口上撒鹽。和她的前一句「死者為大」，有「藏頭文」之嫌，形成強烈的諷刺。

俗話說「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」正是如今的寫照。如果葉女士誠心要表示楊偉中因救女而亡，再怎麼沒學問也應該表示「天妒英才」等等惋惜之詞，而不是眼下那麼的不堪。至於是否為報老鼠冤，則追溯到楊偉中離開國民黨又參與不當黨產處理委員會的工作。

有網友拿古文替葉毓蘭緩頰，譬如《魏書．卷七八．張普惠傳》：「人生有死，死得其所，夫復何恨。」但那通常是談古論今，讚嘆慷慨赴義的人士，更何況時空背景也不同。一旦遇到不幸場景，就要小心謹慎，字字推敲，尊重往生者及其親友，發揮人道的精神與同胞愛。葉教授應該在警大教書多年，真不知灌輸了什麼專業、博古通今的知識給準人民的保母。但是從耳順之年還堂而皇之發出令人憤慨、遺憾之言，真是不知其可。

（作者業國際貿易，台中市民）