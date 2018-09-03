自由廣場》警察敘獎醜聞 第一線說話

◎ 蘇啟嬍

再傳員警敘獎弊端，此次是曾為國手級運動健將之警官，因私人原因以不當手法謀取獎勵，東窗事發後除個人外並株連多人遭到究責。筆者忝為辦理獎懲業務之人員，略表淺見如次。

員警以不當方法爭奪獎勵之陋習久矣，形成偽造文書身陷囹圄亦時有所聞。祈禱遇上一位嚴守規定，不以敘獎討好（美其名約「激勵」）部屬之主官無異癡人說夢，是以筆者認為應由制度面著手，可行之途如下。

首先是升遷積分之獎勵權重應予設限。現制可說毫無上限，致不少欲升遷者無所不用其極猛拿敘獎累積積分，甚至上位者爭占下屬功獎，影響機關和諧，可謂制度殺人，所以應該考慮設定敘獎之比重上限。

其次是對於檢舉者給予重獎，並將違法亂紀之主官調職，以絕吹哨者後患。公務員服務法與公務人員保障法雖有相關規定，該管長官如認其命令並未違法，以書面署名下達時，公務人員即應服從，但其功能甚微。筆者就曾碰到某位分局長，對簽案中之不同意見不作批示，而是召見承辦人臭罵，硬是要承辦人刪除不同意見始為批示，如此主官難謂適任，應予撤換，以飭官箴。

再來是敘獎標準之律定。現況縱使上級來文明示獎勵額度，惟主官仍常以「主官權限」、「激勵同仁」為由加碼，藐視承辦單位意見，視上級公文如無物；另一典型荒腔走板情況，非抓酒駕莫屬，抓酒駕儼如敘獎之提款機。對於取締困難度猶如唾手可得之案件，實應提高獎勵標準，杜絕歪風。

最後，如果黔驢技窮無計可施，或許不得不考慮私下錄音以求自保，這是筆者同事迫於無奈之下所採之策。

若不謀求制度面之徹底解決，類此案例，雖非空前，亦難絕後。

（作者現擔任警察機關人事部門主管職務）