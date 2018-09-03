自由共和國》方西賢／魚肚裡的紅字條

方西賢／美國華人

近來，馬英九常提醒蔡英文總統要回歸「九二共識」。總統一直都不予以回應。總統不予回應，理由很簡單。因為「九二共識」的來歷不明、內容也不清楚，顯然是個「虛假」的共識。所以，蔡總統不予回應。

不久前，台灣媒體刊登的一則有趣而幼稚的新聞標題是：「馬英九薩爾瓦多『有兒子』 嘆：以後可能沒機會見面了」，文中，馬英九提到自己在薩爾瓦多認養了一個孩子，上次去的時候還跟他見了面，哀嘆「我想到可能以後就沒有機會再見面了」。

為什麼會出現這類幼稚的「哀嘆報導」？美國和台灣沒有邦交，馬英九經常往來台灣美國，為何不能去薩爾瓦多看孩子？

中國人玩這一類的把戲欺騙老百姓的歷史已經很久很久。國民黨的全名是「中國國民黨」，顧名思義，是善於欺騙老百姓。

距今二千二百多年前，秦朝時發生的陳吳「起兵抗命」，太史公司馬遷在《史記》裡是把它定位為「造反」，現今的中國歷史也是定位為「造反」。同樣使用漢字的日本，也把它歸類為「反亂」。唯有中國國民黨編寫的歷史書，把陳吳的「起兵抗命」定位為「起義」而大加讚賞。

按照古書記載，陳吳計畫「造反」時先去找卜卦者，立卦看看成功的機會有多大。卦文說「事會成，但你們會成鬼」。兩人本來就是土包子，把這個卦文讀成「借鬼神之力，事才會成」。

由是，陳吳事先買來一條魚，把一塊用紅字寫有「陳勝王」三個字的布條塞進魚肚裡放在廚房，不知情的炊事兵剖開魚肚、看到紅字布條，大吃一驚，告訴其他兵卒。

晚間時，吳廣潛伏在兵營附近的小祠堂邊，起小星火、學狐狸聲、鳴叫「大楚將興、陳勝將為王」。由是，兵卒們個個見了陳勝都感生畏，糊裡糊塗地追隨他「起兵抗命」。

起兵抗命後，陳勝更進一步自稱為「扶蘇」、吳廣為「項燕」，以騙取百姓的擁護；「扶蘇」是秦始皇的長子、「項燕」是舊楚國的英雄。陳吳二人就這樣子，有計畫地「造反」，得到全國各地龍不龍蛇不蛇的群雄響應蜂起，最後導致「秦朝」的崩潰。

以騙術「造反」的陳勝、吳廣，在短短一個月之內就據地「稱王」，也在短短六個月之內「亡身滅國」。國民黨的歷史卻把這個「造反」尊崇為「起義」，要人人去效法。以毛澤東為首的共產黨，認為「造反有理」，果真去效法、起來「叛亂」，導致國民黨成為中國歷史上的「短命王朝」，可以說自食其果。

目前，在台灣的國民黨也逃不出「陳吳的框框」，慣用「魚肚裡的紅字條」、打算欺騙台灣百姓，說兩岸「有一中的九二共識」。

「魚肚裡的紅字條」可以欺騙善良的百姓於一時，但是無法騙長久。

趙少康、郁慕明的「新黨」是效法陳吳的「起義」而興起，也和陳吳的命運一樣泡沫化，這證明國民黨「造假」的本質源流，並且證明其脆弱性。

「江山易改、本性難改」，這是中國累積幾千年的歷史體驗才得出來的哲理。國民黨自從崛起於中國、直到敗亡逃到台灣，其「自欺欺人」的一貫本性都沒有改變，病狀當然愈來愈嚴重。

現在，國民黨這株病樹快倒、猢猻就急著亂跳，什麼「黨用學者專家」之類，也都惡用專業在製造「魚肚裡的紅字條」。不過，證諸陳吳故事，不久，樹倒猢猻就會散的命運是逃不了。

馬英九和蘇起兩人合作的虛假「九二共識」，就是陳勝的「魚肚裡的紅字條」或吳廣的「仿狐狸聲的鬼叫」仿造騙術的現代翻版。

二千二百多年前中國落伍的社會，這種騙術也許還可以欺騙一些老百姓，然而，在今天的現代化社會台灣，要騙聰明的台灣百姓， 門兒都沒有，台灣的百姓是不會上「現代陳吳」馬蘇的當！

「陳吳起兵抗命」，中國共產黨的定位是「造反」，中國國民黨的定位是「起義」。「九二共識」，馬說「一中各表」，對岸說「只有一中」。

這叫「共識」？

難道中國人，連句簡單的中文都弄不清楚？