自由共和國》戴伯芬／(私校教育改革論壇)大學該轉型、加值還是要退場？

戴伯芬／輔大社會學系教授

開店碰到經濟不景氣，未來市場也不樂觀，究竟是要加碼投資？還是要認賠殺出？還是要求政府全面買單，協助轉型？台灣各行各業深諳生意有賺有賠的道理，國家不需為私人企業盈虧負責，也沒道理要用民脂民膏協助經營不善的企業轉型。政府必須要做的是防止廠商惡性倒閉，積欠勞工薪資與退輔金，避免消費者索賠無門，並回收租借的公有土地、設備。

如果有廠商成立之初，獲得政府特許專賣權、土地變更、租稅減免，再加上人力、設備補助，面對經濟不景氣時，政府卻容許股東獲利了結，甚至出資設立基金協助轉型，媒合新財團收購土地設備，代為擺平預付現金的消費者，為被惡性資遣的員工建立就業資訊平台，大家應該會覺得不可思議，天下那有這種穩賺不賠的生意？這就是當前台灣高等教育的寫照，為什麼獨厚高教董事會？

地雷充斥的大學現場

台灣教育體系是國民黨威權主義國家安置來台軍民的手段之一，來台的中國各地武力團體接管日本軍方營區與土地，各佔山頭。一九五二年韓戰之後，美國對台施壓要求國民黨政府裁軍，這一波裁軍帶起一九六五年專科學校設立風潮，特許隨國民黨來台的文官或軍特警專科興學，一方面分散各地軍閥的勢力，順便監控地方輿情；另一方面化兵為民，提供軍方退輔人員的出路，也形塑出台灣私校威權治理文化與家族企業的特性。

台灣當前一○二家私校中，有六十六家為戒嚴時期成立的專科學校，即是國民黨威權主義下特許興學。一九八七年解嚴之後，由師專領銜升格，一九九四年教改運動之後廣設大學，透過台糖以及公有土地的釋出，讓財團、地方派系的勢力深入高等教育辦學，原本辦農專的改辦工專，再改為工商管理學校，最後改制成一所科技大學，大學成為產、官、學界繞過都市計畫變更土地使用的捷徑，也是取得公有地廉租的手段，連國立大學也投入第二校區的土地開發，形成一波大學圈地運動。

允許技專升格讓原本專科學校過剩的危機延後發作，形成當前滾雪球式的大學過剩危機。二○一六年學生人數減少，依賴學費為主的科技大學首當其衝，除了以減薪、降級、增加招生、行政負擔來逼退老師，加諸教師的壓迫，讓夫子斯文掃地，失去勞動尊嚴；從外籍生、身心障礙學生，甚至從部落原住民、工業區的移工找學生回填缺額，以假人頭虛報教育部補助款。

教育部最近公然違反《大學法》，容許學校自行選擇是否進行評鑑制度，等於全面棄守對於大學監理權責。一連串不斷爆發的教育地雷，炸掉的不僅是教師與學生的學習生涯及人生願景，更是新政府好不容易建立的改革威信。

轉型為了誰？

《私立學校法》以及《財團法人法》原已明訂私校退場、校產清算之後，讓土地回歸地方政府所有，是在維護公共利益，實踐土地正義。在學生人數減少之際，正是政府回收舊特權的絕佳時機。不過，私校轉型退場條例旨在協助私校轉型，教育部甚至成立轉型辦公室，媒合企業建立社福或文化事業。從已退場的永達、興國、亞太、花蓮台灣觀光學院看來，教育部放任董事會踐踏教師尊嚴以及學生權益，引入財團禿鷹獵地。如果讓不良的教育董事會轉進文化、社福事業，可能讓原本只是教育過剩問題，擴大成社福、文化事業不公平競爭問題。

退場要處理的不外是師生權益保護、設備及土地再利用問題。教育部應強化對於私校監督，建立預警制度，保障學生就學權益；比照《勞動基準法》，建立年金轉衍制度，保障教師應有權益，更要積極提供就業輔導與創業扶助，鼓勵高教人才職涯轉換；設備與土地再利用應本於「教地教用」原則，退場學校土地成立教育信託基金，將再發展的獲利回歸教育使用。

小英身為台灣第一位女性總統，一連串的年金改革、回收黨產正在實踐前幾任男性總統未及的轉型正義，殊不知當前私校轉型正在製造一場新的轉型不正義。如果要讓不願投入教育的人離開，讓有意辦教育的人留下來，政府真正要做的是讓不良大學盡快退場還是轉型再投資呢？