自由共和國》林修正／美中貿易大戰下的台灣

總統蔡英文（右）日前出席「2018台灣機器人與智慧自動化展覽開幕典禮」，並參觀iLIFE智慧吧台系統。（資料照，記者廖振輝攝）

林修正／中州科技大學行銷與流通管理系主任

美中貿易大戰方殷未止，台灣應該選擇怎樣的定位自保，甚至開拓新局呢？當然是靠向美國！

貿易大戰的重點不在大戰，而在貿易。大戰強調勝負，貿易則在互利。互利要看相互產業體系的分工狀況。在附加價值的微笑曲線的供應鏈體系中，研發、行銷是利潤較高的部分，而製造則是利潤較低部分。美國偏重技術研發與行銷通路，並且在國際競爭上，有獨佔優勢。從中興通訊事件就知道兩國、甚至是世界各國與美國的科技差距。美國要制裁中興，其他先進國家及其企業，不敢也無能提供這樣的科技產品。

換言之，美國對市場具有主控權。中國則以其便宜勞動力而在製造組裝上有專擅。但印度也有便宜勞動力可與之競爭，同時中國在數十年的經濟高速成長後，他的勞動成本也已經不再便宜。況且印度曾經是英國殖民地，與同是英語世界的美國、加拿大、澳洲，文化與英國較相通的歐洲國家，有很多互相合作的條件，迥非中國可比。換言之，中國對市場的主控力相對很弱。某種程度，中國是全球供應鏈體系中的被操縱者而已。

同時，AI科技突飛猛進，用機器人來生產，既沒有罷工、不停調高工資的問題，也沒有其他勞工條件要求的困擾。如此，先進國家本來為追求低廉勞動成本而拓散到全球的供應鏈，很多現在都可以縮回自己國家來生產。這種縮短供應鏈的短鏈革命，就是為何川普敢要求美國及全世界企業，到美國去投資生產的重要原因。

因此美中對抗，中國因有現成製造供應鏈而在短期有談判地位，等印度等勞動更便宜國家的生產體系完成、先進國家國內AI生產體系完成，中國就沒有談判條件。

主從、供應鏈的關係既然那麼清楚，則美中貿易對抗，就知道不是兩個強國對峙，而是美國不再容忍中國肆意偷取技術、不公平競爭，也不想讓中國產業升級，所出現的現象。一言以蔽之，就是不想繼續扶持中國。中國的嗆聲，其實都是色厲內荏。至於勝負，你只要看開打以來，美國的經濟成長提升，而中國許多產業七零八落，「上海證券交易所綜合股價指數」頻頻探低、經濟成長率不斷下降就知道。

在這對抗中，我們要知道重新自我定位。台灣在一九七○、八○年代，扮演歐美日全球供應鏈的稱職角色，不僅是亞洲四小龍，更順勢成為準開發國家。台灣九二一大地震時，美國高科技產業股價應聲而倒。美國報紙甚至說台灣的電腦、晶片的「矽盾」，是台灣最好的國防。保護台灣就是保護各國經濟穩定發展。可見台灣在世界電腦產業供應鏈的重要性。然而即令這樣，台灣的產業界也很清楚，美國將技術、資本、通路鎖住，台灣的電腦相關產業也將難以存活。台積電和美國科技界緊密互通，可見一斑。

台商往中國投資的過程，其實是美歐日企業全球佈局時，台商將整個供應鏈往中國延伸的結果，或者說與香港企業相互競爭下，必然的趨勢之一。但他也使台灣的資本過分外流，技術、產業沒有及時提升。換言之，我們調降自己在全球供應鏈的位置，讓台灣、中國的產業從互補轉成競爭，中國經濟已經反噬協助他成長的台商、台灣經濟，導致台灣今天工資停滯、產業升級不易的困局。我們在那個供應鏈中迷失自己。

現在美國調整他的供應鏈體系，我們也恰好在蔡英文總統領導下，以政治主張、經濟政策宣示我們要漸離中國，靠向美日，同時也得到美日的肯定。這反映在台灣的經濟成長率是反轉上升。我們加速跟緊美國，才能脫離現在的困境。

回顧台灣戰後歷史，凡是遠離中國、跟緊美國，經濟成長就快，如一九四九年到二○○○年。凡與中國接近，經濟成長都下滑，失業率都攀升。一九四五年到一九四九年、二○○○年後的經濟成長率就很清楚。尤其馬英九時期要加速跟中國結合，情況更嚴重。

我們應該順勢而為，跟著美國，或者要和中國結合，吸乾台灣的資本與技術呢？