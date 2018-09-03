自由共和國》阿古智子／中國人權問題對人類發展給予巨大影響

一名抗議者在劉曉波逝世周年紀念活動上， 拿著被監禁的中國人權律師王全璋照片，要求中國釋放。(美聯社檔案照)

阿古智子／東京大學副教授

劉霞是中國的作家，人權活動家劉曉波的妻子，她在長達八年被軟禁的生活結束後，於七月十日抵達德國。看到世界媒體發布她對友人張開雙臂，笑容滿面的照片，很多人都會由心底為她感到高興，不由得會說「太棒了，劉霞，總算獲得了自由」。

劉曉波在二○一○年二月以煽動顛覆國家政權罪被判處有期徒刑十一年，並在服刑期間獲得諾貝爾和平獎，二○一七年六月因癌症晚期被暫時釋放，並在七月十三日去世。中國政府一直到劉曉波到了等死的地步以前，關於他的病情連家人也沒有告知。劉曉波死後，葬禮在政府的監視下舉行，親友都不允許參加，火葬後，骨灰被撒到海裡。

中國當局可能擔心劉霞作為劉曉波的代言人進行發言和行動吧。多年來對她進行監視，也有很長時間就連親朋好友都不知道她身居何處。劉霞是藝術家，通過文學作品和攝影表達自己的內心世界。就連這樣一個文靜的自我表現者，現在的中國共產黨政府都一直將其作為有可能威脅國家安全穩定的存在加以監視。

劉霞出國兩天後的七月十二日，新聞報導了時隔一一○○餘天杳無音信的維權律師王全璋的消息。王全璋律師的代理人劉衛國律師被允許與王全璋律師會面。王全璋律師負責強拆和信仰自由等案件，二○一五年七月，據說傳喚三百多名維權律師之際，他被當局控制。在這個被稱為「七○九大抓捕事件」中，有卅人被拘留、逮捕和起訴。有人被判有罪。但關於王全璋律師的音訊皆無，他的妻子李文足和支持者為尋找他的信息而奔波，並在社交媒體一直主張丈夫無罪。

根據李文足從劉衛國律師得到的說明，王全璋律師的身心狀態良好。但是，原本沒有高血壓病的王全璋律師，被服用醫治高血壓病症的藥物。家人十分擔心王全璋律師受到某種酷刑。

中國政府對就人權問題來自國外的批判一貫性的主張是「不應該干涉中國內政」。而很多國家重視眼前的經濟利益，對中國人權問題降低關心度。民主國家暴露的缺陷和極限讓這個傾向進一步加速。

中國對當今世界有著強大的影響力。憑藉中國的規模和經濟實力，這些趨勢也很自然，中國對世界的衝擊本身沒有必要認為是壞事。但是，如果和民主國家的政治價值觀不能為伍的中國發展起來，崇尚民主主義和立憲主義的國際秩序著實會遭到侵犯。

不論中國還是國際社會，如果尋求眼前的經濟利益和社會穩定，只是按部就班地管理風險即可。難道這真的就可以了嗎？本來擔任社會核心角色的我們，不應該認真地思考對我們的子孫後代有影響的未來的問題嗎？或許太過誇大其詞，中國人權問題具有影響人類發展的巨大要素。國際社會不應該被中國政府驅使人權和經濟的武器所左右，更應該和中國優秀的、有志向的人們及團體聯繫在一起。

當然，在指責中國問題的同時，也會被另一面鏡子反射出我們自己的姿態。抨擊中國的民主國家本身也需要重新審視民主主義、法治，言論自由處於何種狀況。