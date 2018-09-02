自由廣場》勿令執行死刑淪為政治

◎ 吳景欽

法務部突然對確定犯李宏基執行死刑，再度引發議論。即便法務部宣稱，此次執行絕無任何選舉考量，一切依法行政，但能否讓人信服，卻有很大的疑問。

死刑犯李宏基，於拿刀刺死妻子後，並在車內燒炭，其女兒因此身亡。如此的行為，自應依刑法第二七一條第一項，法定刑為十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑的殺人既遂罪處，且因女兒為十八歲以下，更應根據兒童及少年福利與權益保障法第一一二條第一項的規定，加重其刑至二分之一。故法院處以極刑，似屬當然。

惟同樣的死亡結果，若行為人的主觀為傷害故意，就得依據刑法第第二七七條第二項，即法定刑為七年以上有期徒刑或無期徒刑的故意傷害致死罪論處。則在殺人既遂與傷害致死罪，一可處死、一不可處死的差別下，對於是否存有何等故意，就成為關鍵。

只是此等主觀，乃存在於人的內心，往往得靠法官根據客觀情狀為判斷。故李宏基於第一審，法院認定被告僅是為報復，故判以無期徒刑，但之後的上訴審，卻皆認為被告是有計畫並以殘暴的手段殺人，甚且於上訴期間，還揚言與被害人家屬沒完沒了，實已顯示無教化可能，應處以極刑。從此就顯示出，是否判死，恐取決於法官之一心，致趨於浮動與不確定。

而在此案於二○一六年確定後，查無任何救濟可能，也符合人權公約，殺人異常殘忍致可處死的規定，故法務部長依法核准執行，乃完全合法。要說是為挽救執政者的政治聲望，似屬無稽。

只是目前仍有尚待執行的四十二位死刑犯，其中比之於李宏基早確定者，抑或殺人手段相當，甚或更殘忍者，實所在多有。若於未來未能持續執行，無論法務部講再多的合法性理由，恐都難逃政治考量的猜測與懷疑。

（作者為真理大學法律系所副教授）