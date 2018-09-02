自由廣場》治水破功？ 口水成功？

◎ 楊永年

八二三南台灣嚴重災情，有人認為「治水破功」？理由是政府歷年來投入四千三百億，結果仍造成大淹水。政府官員回應，投入的實際經費是一千八百多億，不是四千三百億。但這樣的回應，仍無法解釋或回應治水是否破功。應該說，治水破功這名詞，成為政治口水或政治攻防的重點。但治水是否破功？以目前的災情資訊（科學證據），實難說服社會大眾是否破功或沒有破功。或者，政府（包括中央與地方）能提供（公開）以下資訊，否則我們永遠停留在「政治口水」，不知道治水破功或沒有破功，我們治水就不會進步。

一、公開所有治水計畫：針對嚴重淹水區，過去有那些淹水地區有治水計畫，或那些淹水地區沒有治水計畫。有治水計畫的淹水區，為什麼還會淹水？因此，必須先診斷，是否該治水計畫形成、規劃、執行那裡有問題？這些問題為何當時沒有想到？以及，有否科學證據顯示，該計畫的那個部分出問題，導致淹水的發生。如果沒有治水計畫的淹水區，必須讓大家知道，何以沒有治水計畫？由於目前並沒有相關資訊，或有零星資訊，但因為沒有系統整理，使得治水是否破功，目前仍呈現「羅生門」現象。

二、系統整理治水計畫：過去南台灣少有這麼大規模的淹水，所以比較合理的作法是，中央與地方政府應該分工合作。把過去治水計畫做系統化的整理。比較理想的作法是，針對不同（淹水）區，究竟政府（中央與地方）做了那些努力，這些努力是否發揮了什麼成效。應提供完整的資訊，特別是，治水是跨領域、跨層級、跨部會的議題，在這部分，政府相關機關是否做了那些的努力，這些努力和治水成效的關連性又是如何。有了這些資訊，社會大眾比較能夠知道目前治水（計畫）的問題在那裡。

三、承認治水科技有侷限：科學（科技）扮演重要角色，但有其侷限性，就因為有侷限性，更得公開目前治水遇到的問題與困境，讓後人有機會突破困境。因為科技日新月異，如果我們能知道目前治水科技的困境或限制，科技發展可以突破或更為精進。或者，如何讓科技貼近民眾的生活，也可以是未來治水的發展重點。

四、治水資訊友善親民：政府即便公開所有治水計畫，如果公開方式不夠友善親民，和不公開資訊沒什麼差別。至於治水資訊如何友善並不難處理，如果政府（含中央、縣市、鄉鎮市，或以流域整理）能設置治水網頁專區，將所有治水計畫，以淺顯易懂的文字方式進行整理，讓不同領域的民眾或專家都能看懂政府官網所提供的治水資訊，這同時也在鼓勵公共參與或監督。

科技治水有其侷限性，但透過對話與討論，治水政策可以精進。而以目前資訊不完整、不夠系統、不夠親民的前提下，要能論斷治水是否破功，實在有點牽強。唯一可論斷的是，治水資訊破功，但這和治水是否破功卻是兩碼子事。如果我們能多些「科學證據」語言，少些政治語言，同時有更多、更系統化的資訊提供，並做理性的討論與對話，才能預見台灣治水存在永續未來。

（作者為成功大學科技治理研究中心主任）