自由廣場》居住證 白吃白住？

◎ 雲程

九月一日，中國實施台港澳居民得申請居住證並獲取國民待遇的政策。陸委會雖提出警示，但反應軟綿綿，至少要剔除健保吧。

這政策是以八月十九日的〈港澳台居民居住證申領發放辦法〉為依據，僅僅兩週就實施；其「母法」為二○一五年十月二十一日中國國務院公布、於二○一六年元旦實施的〈居住證暫行條例〉—都屬行政命令，意即隨時可更改；且不容易找到英文版，國際社會也難窺其堂奧。

〈居住證暫行條例〉規範的客體是「中國公民」，賦予和擁有「戶口」的常住人口相同權益，也會配發「公民身分號碼」。在〈中國國籍法〉下，對本來就是中國公民的港澳居民，差別不大，但台灣住民的效忠與投票、服公職權利呢？

中國〈個人所得稅法〉第一條，就規定在境內居住超過一年者，應申報境內與境外之全球收入而繳交所得稅—所謂的「肥咖條款」。但，肥咖條款本質上規範的是「本國公民」，條文如何解釋在有權者一念之間而已。國台辦發言人馬曉光雖信誓旦旦，台胞不會「僅因申請、僅因領取」而必須申報全球收入。問題是，中共官員任誰都隨時會被雙規而失蹤，個人保證價值幾何？

長久以來，中國總以自創獨特的灰色制度來顛覆既有制度。在南海，他們用「海洋國土」一詞，來規避〈聯合國海洋法公約〉中領海、毗鄰區、專屬經濟區、大陸棚等制度。在這件事情上，他們捨棄國際上行之有年的居留制度、居留證，改以居住證，領取／申請等文字遊戲與暫行辦法來混淆。

在〈台北和約〉中，中華民國國民被「視為包括」台灣人，從而台灣人被賦予視同國籍般的旅行權人權。但和約已在日中建交當天失效。台灣人變成「無國籍者」了嗎？至少歐洲有幾個國家是這樣看的。

這是法律戰，但台灣因地位未定，缺乏以資抗衡的法律工具。但給予台灣相應的法律工具，是美國做為主要佔領國的「條約義務」。

若北京進而主動配發「公民身分號碼」給台胞證持有者，甚至寄發居住證給台灣大小政府官員，那就連馬英九、連戰也笑不出來。

台商雖是夾心餅，但在享受「權利」之餘，仍得想想「義務」是什麼？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）