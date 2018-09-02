自由廣場》淡北道路成了靠北道路

◎ 蕭景方

每一個重劃區最重要的首要發展就是聯外交通，不過政府卻反其道而行，先劃設了淡海新市鎮，聯外交通卻完全沒規劃。好不容易規劃了淡北道路，但是卻因環評遭最高行政法院撤銷，進入二次環評。近期環保署在審查淡北道路的規劃等資料，要求新北市政府應就淡北道路興建之必要性做出說明，這實在讓人匪夷所思。

淡水地區對外都只靠台二線，不論是上下班尖峰時段或者其他時段，幾乎都是塞車或車多的狀態，即使連緊急救護車輛也都得要塞在車陣中，如果遇到車禍事故，整個交通就如同一攤死水。當初淡北道路就是在這樣的交通窘狀中才被催生，尤其淡海新市鎮若以最終規劃進駐人數是五十萬人，目前才居住約二萬多人，交通就已經打結，後續若持續發展，未來塞車的情形可能日趨惡化。

這個國家政策推動的新市鎮，竟然是由隸屬中央單位的環保署要求地方政府說明興建的必要性，如果一個政策的推動，每個部會都採本位主義，沒有站在國家整體發展的立場，國家不要說進步，只會一直開倒車。就以淡北道路為例，如果這條道路沒有興建之必要性，那當初馬英九及蔡英文來淡水競選演說時，都曾提及改善淡水聯外交通是國家首要之務，難道都是在欺騙百姓嗎？還是環保署不食人間煙火，不問時事，也不管百姓死活，眼中只有環保專業，卻看不見國家的整體發展？

至於有些環保團體及大學運輸教授都曾提出反對意見，他們認為開闢越多道路只是鼓勵民眾開車上路，最後根本不會改善塞車的情況，應該要從如何提升大眾運輸及抑制開車人口著手。這對居住在淡海新市鎮的新住民來說非常無法理解，如果大眾運輸能解決每一個人的交通問題，我想台北市區不需要建造那麼多條快速道路，畢竟台北市區是全台灣大眾運輸提供服務最密集的地方。

但是，台北市區的高架道路數量也是居於全台之冠，甚至於台北境內的高速公路還有平面跟高架。如果連台北市區都可以擁有如此便利的用車環境，何以遠在淡海新市鎮的居民卻連興建一條可以替代台二線道路的權利都沒有呢？

（作者為淡海新市鎮居民）