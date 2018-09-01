社論》台美衛生部長的華府初體驗

美國衛生部長阿札爾在推特上張貼和我衛福部長陳時中會面的合照。（翻攝自推特）

事前保密到家，衛福部長陳時中逕往華府，與美國衛生部長阿札爾會面。事後，阿札爾在推特發文貼出合照，內文為：「今天與台灣衛生福利部長陳時中很棒的會面」。台美衛生部長在華府會面，且美國方面毫不避諱公開此一行程，堪稱台美關係升級的具體例證。

在此之前，陸委會主委陳明通也前往華府，參加一項研討會並發表演講。當時，陳主委應該也見到了美國官員，但會面消息並沒有公開披露。這次陳部長的華府行，消息由美方主動公布，十分顯眼。台美衛生部長在華府會面，選擇在這樣的時間點，或許不是偶然。因為，上週蔡總統出訪返台隔日，中國又挖走我國在美國後院的邦交國薩爾瓦多，白宮、國務院、國會紛紛高調表達失望。新到任的ＡＩＴ台北辦事處處長酈英傑，也在蔡總統面前主動表達美國的官方態度。一反以往的低調作風，華府的政治氣氛隱約透露了，未來對於中國霸凌台灣，可能會採取不同往昔的積極作為。就此而言，台美衛生部長在華府會面，可以說對兩岸都傳達了嚴肅的訊息。中美正在貿易戰，印太戰略正在鋪陳，川普對台灣的地緣政治想像，正朝清晰的方向展現，如果習近平執意挑戰台海現狀，新的反制招數勢必會一個一個從川普的口袋中拿出來。

在維持台海現狀方面，台美目前分別扮演不同的角色。台灣，小英政府維持現狀，是守勢；美國，川普圍堵中國霸權崛起，是攻勢。攻守合體，推升了台美關係，卻打亂了中國的盤算。中國儘管揚棄了韜光養晦的外交政策，但也心知肚明眼下不能與美國正面衝突，於是對於台美關係升級的怒氣，只能對台灣的本土政權發洩，同時拿國際企業當出氣筒。可是，中國霸凌台灣又傷害市場經濟之舉，只能滿足內部的民族情緒與維穩需要，拿川普的戰略攻勢沒有辦法。甚而，中國對台灣柿子挑軟的吃，徒令美國行政與立法部門更深刻感受到，必須對致力維持現狀、扮演守勢角色的台灣增加一臂之力，才足以確保台海現狀的動態平衡。不難想像，台灣旅行法補充了台灣關係法之後，台美政府的高層互動將成為新的著力點。最近，已經有兩位美國國務院副助卿到台北、兩位台灣部長抵達華府了，未來的互訪層級會不會繼續提高，主要因素之一在中國。

美國的外交政策與作為，向來是深謀遠慮且細膩操作的。台灣關係法，以國內法的型態，規定台美之間，從民間到政府、從貿易到軍事的互動，經過四十年的實踐，時間越久，越禁得起時間的檢驗，實屬外交上的精心傑作。這部國內法，四十年前就把台灣的民主演進、中國參與國際政治，以及亞太地區的地緣政治，盡可能地以最大的可能性容納進去，所以至今仍不失時效、歷久彌新。如今，台海現狀遭到中國片面改變，國會通過台灣旅行法、國防授權法，看似外交政策的新突破，但行政部門卻以從寬解釋台灣關係法，來綜合實踐維護美國國家利益的新作為，從而緩衝了北京高舉的中美三個公報。中美三個公報，台灣關係法，撐住「美國的一中政策」。相形之下，數十年來台灣關於兩岸關係的重要文件，其行穩致遠的周延性實在是望塵莫及。

話說回來，扮演守勢角色的台灣，必須以戰略耐性換取時間與空間。面對中國衝撞國際秩序，扮演攻勢角色的美國，未到決戰點不致與中國正面對決，一如支持台灣參與國際組織活動，至今尚未與中國針鋒相對。但這絕不意味著，美國對這個特殊的三角關係束手無策，關鍵在於扭轉國際政治正確的時機成熟與否。台美關係升級，其特色是細火慢燉，在現狀的動態平衡中，一步步走向共同利益最大化的目標。未來，中國繼續挖台灣的邦交國，施壓國際企業矮化台灣，一時之間美國或許未必有什麼大動作，台灣的高層官員卻可能一個接一個訪問華府，漸而，美國官員訪問台灣的層級也一次比一次拉高，大家也不要感到意外。將來量變產生質變，美國的「台灣關係」與「一中政策」脫鉤，那就是亞太地緣政治徹底改觀的時候了。