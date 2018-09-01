自由廣場》台語教學的隱憂

◎ 郭燕霖

拙文《台語頻道的隱憂》在貴報刊出後，前總統陳水扁先生也在八月卅日的新勇哥物語再度點出此一問題，只不過陳前總統只點出台語頻道的隱憂，不知還有台語教學的隱憂，台語教學的隱憂何在呢？

根據媒體報導，中國黨高雄市長參選人韓國瑜先生在八月四日表示，如果他順利當選高雄市長，上任後各級小學不上母語課，只進行中英語雙語教學，因為高雄要邁向國際化，原小學教的原住民語、台語等母語課程都暫停。

姑且先不論韓國瑜的政策合不合理，筆者想的是如果韓國瑜先生真的當選且劍及履及，執行去台灣話政策，教育部有法可管嗎？如果是客語和原住民語，至少還有《客家基本法》與《原住民族語言發展法》的法源依據可保護，至少還有客委會和原民會出來做政策辯護，但是台語呢？台語的法源依據在哪？台語的專責機構是教育部？還是草擬《國家語言發展法》的文化部「國家語言發展科」呢？

中國黨有沒有執行去台灣話政策呢？答案是有的，馬英九擔任總統後除了腰斬台語頻道計畫之外，前中國國民黨黨主席洪秀柱也於2009年立委任內提案刪除教育部台語認證四千萬預算，一群關心台語的人士有鑑於此，除了起來捍衛官方版的台語認證之外，也嚴厲譴責洪秀柱立委去台灣話政策。除此之外還自行募資，以民間的力量成立全民台語認證，委由成大蔣為文教授主持的台灣語文測驗中心辦理，一年辦理兩次認證。

最好的策略當然是加速立法三讀通過《國家語言發展法》，同時選民也要發揮智慧，就算候選人選前為了騙選票以台灣話來博感情，選後也有可能馬上過河拆橋，馬英九就是明證。像韓國瑜之流如此敵視台灣話的候選人，台灣人應有能力讓他知所進退，台灣人千萬別讓認同中國的候選人瞧不起台灣的本土語。

（作者為台灣教師聯盟副理事長）