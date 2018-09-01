自由廣場》托育政策 滾動式修正

◎ 王瑞宏

行政院的托育政策新制八月一日正式上路，但有不少措施引發質疑，蔡總統因而要求隨時進行滾動式修正。新政策實施已滿一個月，筆者建議如下：

一、思考廢除簽約政策，回歸既有登記制的可行性：由於新制對於保母保障並沒有列出且加以限制，推動雖已滿月但全台僅約二成保母簽約加入。建議回歸既有登記制，因其已對申請保母進行環境與資格審查、健康和犯罪評估，且需加入居家托育服務中心接受訪視評核，遵守各縣市收費上限規定，因此應有一定照顧品質，似乎不需另設簽約條文。

二、持續過去親屬保母運作機制，給予結訓家屬額外補助：新政策提出爺奶不受訓也能領取育兒津貼，然而以往親屬參訓作法，除可帶動終身學習風氣外，亦能給家屬感受到生命的希望與對家庭貢獻的延續。因此爺奶獲頒結業證書後，建請再提供額外托育補助，鼓勵其持續自我成長，讓祖孫無代溝，學習更有趣。

三、激勵合格登記保母取得專業證照動力：現今行政院提供畢（結）業保母，亦可透過登記證的申請和政府簽約，與擁有證照者同時具備提供家長領取相同補助資格，然舊制後者比前者多領一千元補助，如此是要鼓勵保母通過證照考試以贏取受托機會。可是目前這項誘因已不復見，因而建議提供足夠激勵因素，引發合格登記人員報考證照動力，確保保母專業地位。

四、研擬提升經濟許可家庭生育率之有效托育政策：舊制規定，有三位以上子女家庭，托育補助對象不受綜所稅稅率限制，可是新政策卻將高收入家庭排除在領取資格外。由於收入高同時也會減輕撫養子女的壓力，因此期盼政府亦能研擬無經濟負擔夫妻願意多生的有效托育策略。

目前準公共化托育服務的爭議已陸續浮上檯面，可見先前並未進行通盤考量，導致推動困難。期許行政院能遵循蔡總統指示儘速啟動滾動式修正，讓這項政策符合全民期待，順利紓解我國面臨少子化所引發的高齡照顧、勞動力短缺等嚴重問題。

（作者為輔英科大幼保系退休助理教授）