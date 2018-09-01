自由廣場》中國這個名詞

◎ 施明雄

近年來，囂張的中國，都自我蠻橫無理地將中國的香港，中國的澳門，中國的台灣，最近還將生長於台灣的85度C咖啡、全世界通用的IKEA家具都要強行中國了！

上禮拜剛讀完一部日本有名歷史小說家淺田次郎約五十萬字的作品「蒼穹之昴」，裡面有述說清朝乾隆帝二十二年（公元1757）派兆惠大將軍，出兵入侵回疆鎮壓突厥族（現為維吾爾族）的騷亂，並俘虜大批財物連其頭人和美麗公主入京，封其公主為香妃，但固執堅持的香妃始終不從，即使乾隆賜大量金銀珍珠寶石，又為其興建回教清真寺、維族行宮和村庄院落，召集族人陪伴，香妃也絲毫不為所動，五年後終於鬱鬱寡歡成疾而亡，維吾爾族人不屈不撓的精神，令人敬佩。

一九九六年台灣第一次民選總統，未投票前中共總理朱鎔基恐嚇台灣人，要射飛彈破壞台灣的民主選舉，並且率團到加拿大多倫多訪問，筆者時任民進黨海外黨部主委兼台灣同鄉會委員，鄉親們大家努力號召數百位同鄉到朱鎔基住宿的大飯店前示威，到場的還有許多流放的西藏人和維吾爾族人，事後大家都繼續取得聯絡，西藏和維吾爾族人有他們特殊的語言生活文化習慣，外貌也和漢族人有別，況且自從一七七六年美國脫離英國殖民統治獨立以後，一個民族可以建立多個國家的世界民主自由潮流，延續到全球各地，民族自決擺脫專制獨裁統治，是人類不可侵犯的權利和義務。

今年八月十日，聯合國的「消除種族歧視委員會」 （CERD） 指控中國政府將新疆自治區變成「秘密的大規範集中營」，羈押高達一百一十萬的維吾爾族人，另有二百二十萬的維族人被迫進再教育營。不過時隔十天，中國共產黨飼養的新疆烏魯木齊市委副書記兼市長牙生．司地克，在當地媒體版面發表文章，強調現今實施的「維持穩定條例」法律的重要性，同時聲稱維吾爾族自古以來就是中華民族血脈相連的家族成員，不是突厥人的後裔，更與土耳其人無關，反駁聯合國專家的認定，把自己當成中國共產黨統一論的實質走狗。反觀我們的台灣，自從中國一九五○年建國以來，沒有一天管轄過我們的台灣，竟然也有不少吃喝過台灣米糧泉水的人，旦夕想投靠敵國的忘恩負義之輩。

中國一詞，還是清朝滅亡之後的產品，但是說起來，自秦始皇滅六國，漢、唐、元、明、清，只要國土社會一安定，稅收豐沛，官員吃得油頭肥肚，就犯上侵犯併吞鄰邊弱小民族的壞習慣，可是文攻武嚇，在現代這個世界村利益損傷互補的社會，僅能是個恫嚇霸凌的姿態，敢冒險犯難發動戰爭，中國境內眾多潛伏在陰暗處等待時機揭竿起義的反對人士，正是他們的絕對良機。

（作者為政治受難者）

小啟：八月三十一日「國共內戰血腥史」內文誤植，謹此更正並向讀者與作者致歉。