自由廣場》治水工程 人難勝天

◎ 林傑

近日豪雨造成南部地區淹水，引發治水有效或無效的論戰，其實淹水和交通問題一樣都很生活化，就像上下班尖峰時間，一窩蜂車潮造成壅塞。同理，400毫米降雨量如果分布在一週，不會有災情，但如果極端在一小時內降完，肯定造成大淹水。

老天會降多少雨這種事，是人力所不能控制，也是人們永遠要面對的考驗。因此，治水措施可簡單分成兩塊：首先是雨落地後減少從地面或建築物排出到水溝的量；接著就是水溝的水如何有效的排到整體排水系統終端。

前者就是「出流管制」觀念，家戶都可以把天上降下來的雨水留置並妥善運用，設立類似水撲滿的儲水系統，用於澆花或沖馬桶，不僅節省水資源，也可減緩基地排出的雨水量，為「海綿城市」貢獻一份心力。

後者則是如何將水溝的水，透過區域排水管道、抽水站、滯洪池等工程設置，將其有效排出，就是政府很重要的工作。雖然防洪標準設愈高，淹水機率更低，但相關工程經費也會增加。因此，維護管理時注意水溝不要被阻塞、抽水機能夠正常運作，就算雨量超過防洪標準，退水時間也可縮短，迅速恢復正常生活機能，也就是「韌性城市」；此外，政府其他公設也可幫忙分擔排水系統的負擔，例如公園綠帶、馬路安全島、學校球場可以降挖，或是使用透水鋪面等，這就是所謂「逕流分擔」。

透過上述方式來改善淹水對民眾的影響，是治水工程人員的責任。然而，面對極端降雨挑戰，治水有效與否不宜簡化為「有淹水」或「沒淹水」，而一筆抹煞所有參與治水工程人員的血汗。較好方法，應該先看降雨量是否超過相關工程構造物的設計防洪標準，接著再細看淹水面積、深度、次數及時間是否有改善，畢竟面對老天爺，工程手段有其極限。

近年全球氣候異常，各國都面臨極端降雨的挑戰，雖非人力所能控制，但透過各種工程和非工程的避災、減災措施，政府和人民一起努力，仍可有效降低淹水機率及災害所帶來的損失，縱使無法完全不淹水，但可把淹水面積、深度及次數加以改善，並盡力縮短淹水的時間，降低對民眾日常生活的影響。

（作者為行政院公共工程委員會技術處處長）