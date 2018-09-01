自由廣場》警察績效制度原來是個陷阱

◎ 劉昌元

警政高層重視績效，基層重視功獎，導致以功獎達成績效目標的模式從沒變過，造成警察為了績效或功獎不擇手段的爭議或違法案件時有所聞。最近發生的「跆拳女警敘獎浮濫案」及「警違法搜索查獲槍毒獲判無罪案」只是冰山一角，再往前回顧今年七月某警察局疑以假通知書騙取檢察官拘票，2010年二位警官在警員任職期間利用職權虛報功獎兩百多筆，經與檢察官認罪協商獲判緩刑確定，並被警大撤銷學籍，喪失警官資格。無怪乎有人說，績效與功獎是警察的兩大毒瘤。

為何績效會與功獎密不可分？因為績效制度設有評核工具，評核結果可以決定功獎，功獎在警察人員陞遷制度具有關鍵地位，對於汲汲營營追求陞遷的警察，績效制度就有很大的驅動力。當然，如果警察不在乎陞遷，評核工具應不致產生顯著作用，然而事實卻並非如此，在紀律森嚴的警察體系中，依法行政的下級在與上級抗衡時，往往無法獲得實質保障，最後被迫無奈「迎合上級」或「不如歸去」，例如在「跆拳女警敘獎浮濫案」中，想要依法行政的警察因無法左右或不願配合各該業務主管或李前分局長的指示，而遭到刁難或調整業務，抑或只能自請調地，連內部督察系統都難以挺身而出。

堅持依法行政的警察，不但沒有掌聲與鼓勵，反而擔心遭到刁難或整肅，甚至只能期待將來沒有行政或刑事責任，這是何其諷刺。績效制度本身或許有值得檢討的地方，但是當上級要求下級依法行政的同時，是否能以身作則，而當上級不能以身作則時，又有何對抗或制衡機制？

（作者為警察大學警察政策研究所博士生、106年警察特考班教官）