自由廣場》老齡社會詐騙橫行？

◎ 王翔正

根據重要內政統計指標，統計2005至2016年度資料顯示，六十五歲以上人口占總人口比率從2005年9.74％增加至2018年14.1％，達到高齡社會的標準，老幼人口之人口比（人口老化指數）從2005年52.05％增加至2018年107.4％，老年人口高過幼年人口，預計八年後（2026年）六十五歲以上人口將超過20％，每五人中即有一人為老年人。此外，每戶人口數（戶量）從2005年3.12人減少至2016年2.75人，我國家庭逐漸朝向核心家庭方向邁進。

便利的交通網絡拉近偏鄉與城市間的距離，日新月異的資訊雖開拓彼此的視野，進而豐富你我的生活，卻也將城市治安問題帶進鄉村，導致老年人遭詐欺被害問題頻傳，高齡者成為詐欺被害的常客。

根據行政院主計總處2010年人口及住宅普查總報告資料顯示統計至2010年底，六十五歲以上長住人口其中有子女者占96.0％，無子女者則占4.0％；觀察有子女者與其居住情形，未與子女同住於同一處所者占有子女者45.8％，其中居住地點為同一縣市者占28.7％，子女均居住在國內其他縣市者占15.8％，而子女居住在中國大陸（含港澳）及其他者占1.3％，高齡者多數不與兒女同住，平常亦不常交談，且在城鄉差距資訊不對等的情況下，導致犯罪者經常鎖定獨居高齡者下手，成為歹徒最夯的首選，長者面對犯罪者來電時欠缺判斷力，無法在短時間內，分辨歹徒說詞的真偽，一旦遭遇被害後，又認為家醜不可外揚，自認倒楣、選擇認賠了事，但卻每日狠搥心肝，抑鬱終生。

「青銀共居」是解決人口老化優異的配套措施，但現實問題是非都會區的就業與薪資問題，中南部地區薪資水準常居全國之末，工作條件與職場環境不甚理想，誰又想屈居低薪留在中南部？若能成功解決包括工作機會、社會福利、醫療資源、交通及房價等相關問題，縮短城鄉差距及活絡地方產業，即是強大的誘因與拉力。

（作者為公務員）