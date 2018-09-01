自由廣場》強而有力的水利主管單位

◎ 凌邦暉、林冠宇

今年洪水來得特別猛，水退得特別慢，民怨特別高，大雨暫歇，該噴的口水也不少，現在雨停了，救災到個段落，就讓水利人來講講道理吧！

台南仁德地區， 3500年前由內海演變為潟湖，康熙年間稱鯽魚潭，道光年間因淤積潰決為今日的三爺溪，流路坡緩且過半河道渠底低於海平面，高速公路設交流道於三爺溪中段，自此仁德一帶開發愈多，其後又因新開都市計畫，三爺溪增加了千餘公頃的集水面積，先天不足後天失調之下，三爺溪成為台南市水患最為嚴重的河川，曾一年淹了九次，水利署總檢後需高達90億的整治經費，市府咬著牙在短時間內用1/3經費拼湊出一套堪用的防洪系統，將其的防洪水準從一日150mm，提升到250mm雨量，這樣的治水政績，平心而論不容易了；但距離長期規劃350mm仍相去甚遠；在823暴雨一日526mm的考驗之下，更顯得不堪一擊。

淹了水，該怪誰呢？怪篳路襤褸的先民？怪辛勤耕灌的農民？怪抽水營利的養殖戶？怪引領經濟成長的實業家？還是怪居住置房於其中的你我？該怪的人太多，簡直頭疼，還是怪治水人員比較簡單。於是從治水無效論，慢慢發酵為必有人上下其手治水A錢的說法；真是如此嗎？讓水利人來說說看法吧：

一、 我們需要一場防洪的轉型正義

台灣最常承受淹水的，常是最弱勢的民眾，經濟條件好的區位地勢愈填愈高、防洪系統外排的能量愈來愈大，低地弱勢區則承受更多的高地流量，有鑑於此，水利署今年對水利法完成「出流管制、逕流分擔」的修法，法規設定在土地開發之始各基地即納入小型滯防洪措施，用來減少洪水風險向弱勢區轉移，提升土地防洪韌性，對主管機關在重重反對的壓力下通過這樣法案本當給予掌聲；然而，這法規真正發揮功效，仍需建立在都市更新的速度與法規覆蓋土地的程度二個重要因素下，以目前出流管制規定只拘束2公頃以上大型開發案的情況下，恐怕長此以往只能對防洪造成補丁的效果，大量中小型開發案仍將持續危害低窪地區生命財產安全。

二、 農業單位不該自外於防洪體系之外

這次洪患最晚解除的區位多半位在地下水超抽的地層下陷區，大家都知地下水取用該被限制，然而事實上，地下水井的打設和抽用，一直處於不被有效管束的狀態，地層下陷區也成為水利人不易克服的缺口；另一個防洪的問題是灌排系統，本次洪患最烈的嘉南平原，密度最高的水利系統是錯落在城鄉間大小圳路，這些圳路原為農業水資源而設計，大雨時卻成為複雜無比的洪水輸送帶，防洪水利主管機關固然無權介入，農業主管又以捍衛農民用水無意主動對圳路進行防災考量，於是，許多地方就發生圳路走哪，水災送哪的怪現象，近來農田水利法正進行立法準備，我們由衷希望不論農田排水主管機關為誰，都應認真嚴肅面對灌排系統在防災體系的角色。

三、 政治人物請節制您的防洪話術

治水屬於投資風險考量，真正水利人都知治水不可能到永不淹水的境界，不淹水要靠老天的賞賜。面對災民時措辭的確是不易的事，什麼與水共生，防洪工程有其極限云云的說法，對於一場大水失去身家財產的災民來說，真的不太有說服力，主政者應在平時能讓民眾充份理解，要在台灣這片土地上安居樂業，本就要支付龐大的防洪代價及時間，即使大台北防洪200年的防洪堤防，加上78.8mm/hr的完整抽水防洪系統，仍難完全避免不淹水；因此，為提高北市內水保護標準，102年起對基地開發設計了「流出抑制」協助防洪；此次823豪雨事件其實可以看成老天爺來驗收排水系統的完整性與不足的地方。

四、 我們需要更聰明更事權統一的防洪主管機關

近年來地界各地暴雨成災頻繁，防災大國日本被大雨襲擊而破功。極端氣候不斷展現其威力，對於未來的防汛挑戰，我們沒有樂觀以對的理由；本次水災各地方政府、水利署不斷向災區調度抽水機，展現了強大的防汛動員能量，在國家資源有限的條件下，我們當期許中央水利主管機關應該更有效率統合支配防汛資源及減輕水患。

近聞中央政府組織改造將拆分水利署，朝向弱化事權統一的方式調整，我們不禁憂心，未來是否能有一個強有力的水利主管單位能帶領台灣面對下一場防汛戰事。

（作者分別為台北市水利公會前理事長，台北市水利公會理事長）