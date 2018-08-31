自由廣場》國共內戰血腥史

◎ 施明雄

公元二○○○年政黨輪替，民進黨首次贏得政權，時曾任加拿大民進黨海外黨部主委的我，被邀請回台灣參加阿扁總統就任大典，次日赴金門探視正在當地服兵役的外甥，他的裝甲部隊營長特別招待歸國台僑，讓我們參觀堅固如同銅牆鐵壁、能置放好幾十輛裝甲車，以及人員的防炸避彈大防空洞，當時我就想起八二三砲戰時，外面的砲兵陣地士兵正和共匪砲兵彈來彈去生死戰時，躲在安全的銅牆鐵壁內發號施令的郝柏村，鐵定有死道友不死貧道的安全感。

八二三砲戰六十年了，一九五八年年初大哥剛從海軍的魚雷快艇充員退伍，事後聽說有好多快艇在運送補給品時，被共匪砲火炸沉死傷許多兵員，大哥坐過的快艇，也是其中一艘，大哥倖免於難，但我有位大兩歲的鄰居幼時玩伴，時當通信兵，被派外出修補遭匪砲炸壞的電線，不幸陣亡，如今也不知死於共匪砲彈的台灣人和中國人究竟有多少，那時的白色恐怖高壓，就是死了親人，也無法問到滿意答案，拿到手的骨灰，說不定也是別人的。

後來由於美國國防部基於「美台防禦條約」 ，運送兩尊八吋大砲助威，才讓匪方停火，後又改單打雙不打的宣傳戰；一九六二年我被白色恐怖後，在軍法處看守所碰到許多金門人，大都是四十多歲的中年人，罪名均是撿到共匪射過來的宣傳彈宣傳單，沒有馬上交給調查站保防官，那些人大部分都判五年或七年，較嚴重的是被人檢舉：砲戰時設置暗號在重要陣地讓匪砲命中，有判死刑和無期徒刑的，一九七五年蔣介石死後，有判無期徒刑的，名叫黃春木不敢回金門，因同是台東泰源監獄的難友，找上我和另外一位陳姓難友共同出資九萬元，在高雄市前鎮加工出口區的市場內頂下一家自助餐館，黃春木的三萬元還是向我借的，後來也把他的兒子都申請來台遠離受苦受難的故鄉。

翻開百年來的中國史，在中國大陸上都是連綿不絕的血腥史，推翻滿清帝國，軍閥割據，殺來殺去人民遭殃，大地不時有旱災水災瘟疫，國民黨大官小官佔地為王，欺壓百姓不事親民愛民，滋生民怨，加上日本侵略戰爭一起，共產黨乘機壯大，連續不斷的戰爭，千萬人失去寶貴生命。

日本人投降，也沒有帶來和平安樂，又把我們台灣人拖進苦難無底洞，中國人殺中國人不手軟，更殺台灣人！真是令人厭恨的中國人！

看！台灣這個美麗富饒又民主自由的好地方，七十多年遲來的暨得利益者，為了暫時失去權力，竟然時時想把不久前抄他家殺他父祖親人的共匪，反轉過來朝拜乞憐，沒有想和台灣人同舟共濟追求一個新而獨立的國家的意願，難道你們笨到忘了中華民國早就被中華人民共和國滅亡之事？

（作者為政治受難者）