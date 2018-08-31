自由廣場》台灣愧對運動員

◎ 潘寬

二○一八雅加達亞運的台灣代表隊，讓人驚豔地不斷締造佳績，也提前達成體育署出發前設定的十金目標，強敵環伺的狀況下還有如此佳績，堪稱台灣的榮耀！但當我們在為這些偉大的選手喝彩時，別忘了好好珍惜他們的長才，此外也應妥善投入充足的資源，以便培育更多的台灣之光。

在亞運棒球比賽中雖然台灣隊是以業餘選手為主力，卻在首戰以二比一打垮南韓職棒明星隊。這場令人驚豔的漂亮一役背後，卻是誇張的薪資差距，根據南韓《東亞日報》報導：「台灣隊全隊球員的薪水還不及南韓隊投手梁玹種的一半。」勝利固然美好，但這樣的資源差距，是否凸顯了對運動員的重視程度？台灣跟南韓在許多方面都類似，但為何他們能大力支持這些重要的國際賽事，我們卻意興闌珊？雖然投入多不表示一定能贏，但資源越豐富相對的成功機率也高，希望我們能多珍惜這些努力為台灣打拚的人們。

另外，留才與育才也相當重要，能站上國際舞台與頂尖高手一較高下，絕對是有過人之處，但從賽場上退下後，這些人的寶貴經驗往往沒能好好傳承下去，許多「前國手」紛紛表示迫於生計不得不轉行，真是可惜了他們一身的絕學；是否應當有完善的傳承，可以經驗分享給後人？而不是讓厲害的前輩在賽後只能放下畢生的追求。此外，也常常看到優秀的新生代運動員，因為經費不足還要辛苦地自籌費用，若政府及民間相關體育單位能給予足夠的補助，讓他們沒有後顧之憂，是否更有助於成功？

台灣的國際處境艱難，但運動員們仍沒有放棄，持續交出漂亮的成績單。希望我們能給予現役運動員更多資源，相關育才留才機制也能更友善，成為運動員們最堅強的後盾，讓台灣人在國際上大放異彩。

（作者為新北市民）