自由廣場》憑藉理想凝聚而成的國度

◎ 張昭仁

生前告別文是一個人一生中最誠摯的最後告白，它是對自己今生的最後巡禮，也是對自己一生信念的最後表達。像是來北台灣傳教的加拿大籍馬偕博士所寫的「最後的住家」—我全心所疼惜的台灣啊！我一生的青春都獻給它，滿滿洋溢著馬偕對台灣風土人情最深沉的愛。

前幾日因腦癌辭世的美國亞利桑那州參議員約翰馬侃，也在辭世後由生前競選總幹事發佈了生前告別文。馬侃來自軍人家庭，父祖皆是高階將官，年輕的馬侃曾經是越戰直升機飛行員，被擊落受俘，回國後，他是共和黨的議員，捍衛自由主義不遺餘力，戳力支持台灣安全與自由，曾任參議院軍事委員會主席，並代表共和黨於二○○八年與民主黨歐巴馬競選美國總統。

馬侃在他的生前告別文中前半段表達了他的感激與幸福，感激美國人民給他的一切以及家庭給他的愛，「我很感激這一生的每一天，我不願用別人最好的一天換取我的任何一天」，感激與幸福是他對自己一生的最後巡禮與注腳。

後半段則是他的政治信仰告白：「我生為自豪的美國人，死後亦然。我們是世上最偉大共和國的公民，這是個憑藉理想而非血緣和祖籍凝聚而成的國度」，「切莫對我們眼前的困難絕望，而要始終相信美國的前途與偉大，因為在這方面，無一不可避免。」

馬侃生前告別文他的政治信念是對當今美國社會的期勉，其實也是很適切描述台灣的現況。我們生為自豪的台灣人，死後亦然，共同創造偉大自由民主共和國公民，不論你來自何方，這是憑藉理想凝聚而成的民主共和國。台灣面對眼前的困難與挑戰不比其他國家來得少，我們始終相信台灣的前途與偉大，在這一代與新生代的結合下，將帶領台灣社會走過困難與挑戰，給我們的人民自由與幸福。

（作者為加州會計師）