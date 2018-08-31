自由廣場》民主鐘響 別再朝會升旗

◎ 葉明叡

早上起床整裝出門，伴隨著久未聽見的生輔組長透過擴音器的大呼小叫，好像八○一班排頭往右站了一步，還是九○五班隊形沒有整齊，是多麼天大的事情一樣。原來是隔壁國中開學了啊。

對於居住在國中小附近的居民而言，這種每週幾次的喧鬧，早已成為習慣的生活背景音，並不甚在意。然而，台灣的學生們，在民主化許多年後，仍受到這種威權式半軍事化教育的荼毒，則是我們現代公民無法忽視的問題。

朝會升旗，從各班同學進場開始，站立面向司令台，大太陽底下的隊形，樂隊擊鼓奏樂、升國旗、唱國歌，從大到小各級長官（校長、處室主任、各組組長）致詞，表揚獲得經過學校認可形式榮譽的班級或同學，到最後依序離場。

長官致詞內容，常為缺乏任何論證甚或充滿偏見的價值宣稱、空洞的勉勵語言，或僅是例行性的事務報告。表揚則是繼續強化既有架構，如依照成績排名、服膺升學主義的頒獎。整個過程中，通常有一擔任類似值星官角色的生輔組長，執著於秩序和整齊劃一的細節。

從這行禮如儀的日常校園生活，可看到四十多年威權統治的貽害，仍在規訓著新一代公民的身體，訓斥他們，「我們大人／掌權者就是可以擺弄你們，將你們置於我專斷的權力施展底下」。即使少數學生能勉力在思想上獨立自主、產生小小抗拒，但潛移默化的慣習，將危害到未來學生們要進入的民主生活。

學校朝會升旗並無中央法源依據，屬各地方事務，以台北市而言，原依據「台北市公私立各級學校升降旗典禮實施要點」（地方政府行政命令），已於二○一五年停止適用。但目前全國各級學校（包括北市），仍有部分積極辦理。朝會升旗本為威權政體維繫其統治之治理技術，民主化的台灣不該再容忍。若有師生互動、訓練口才、公眾演說等需要，亦有更多更適合的方式可以進行。

（作者為美國Emory University研究生）