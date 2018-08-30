自由廣場》還靠工業區創造就業？ 試試社造！

◎ 林文彬

創造就業，是透過政治力為人民找出路求生存的總體目標。但手段絕不止於仰賴工業區、科學園區的設立，也絕無可能全台到處設立工業區、科學園區，更不可能每一鄉鎮市都會有這種從天上掉下來的禮物—把人口成長說成是地方的功勞，環境污染則怪罪中央。

全國最大的石化工業園區就在雲林，但雲林有因為這樣增加人口嗎？不增反減！設廠前政府說帖信誓旦旦地保證，一百年時人口會成長到一百萬人。事實是十年來從七十六萬人減到六十八萬多。這就是典型的工業迷思。政治力能不慎乎？千萬別只想坐享其成，以為這樣就能一勞永逸。但事實往往是「生雞蛋無，放雞屎有」。

像德國魯爾工業區、西班牙畢爾包、英國曼徹斯特就是典型的例子，它們盛極而衰，變成廢墟之後，地方才復以社造的手法精神，把它活化轉型成文化新景點，重拾與地方相依為命的往日情懷。一個城市有年輕人願意回流開店、務農，這個城市才會注入新生命，這種參與式的活力，才可望認知到城市的未來與永續，而不只是消耗與惡性循環。

社造才是創造就業的王道，才是硬道理。這當中地方政府要做、能做的事很多，比如公所組織再造創設社造課，推動從村里社區扎根社造，並活化創辦節慶如玉米節、毛巾節、馬拉松、中元祭、武術節、偶戲節、農機展等活動，讓地方的熱鬧氣氛全年不打烊。硬體建設方面，包括歷史建物的保存活化、花道景觀的佈建、商圈再造、社區景點的社造等，多元多面向發展地方特色，提升生活品質，連帶吸引人潮買氣，帶動文化性的加值商機。

結論：創造就業，工業區的模式不是唯一，社造從自助、人文、ＤＩＹ開始，才是可長可久的辦法。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長，著有《社造政治學》）