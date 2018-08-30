自由廣場》（金恒煒專欄）從郭文貴爆料看柯文哲的補漏

中國流亡到美國的富豪郭文貴最近又大爆台灣選舉的料，特別提點台北市長柯文哲。他說自己手中握有中共中央統戰部上呈國安局、習近平有關柯文哲跟他們說的話、寫的那個報告，並信誓旦旦表示，「百分之百保證你們不敢說是假的」。怪的是，郭又留了一手，宣稱「不會進行爆料」云云。郭的重點有二：一個是保證黑材料有憑有據；一個是，不會拿出來公開。

到底郭文貴的說法能不能核實？既然秘而不宣，外人也只能存疑。要問的是，當事人柯文哲有沒有話說？要不要辯解？除了中共、郭文貴外，柯文哲多少內心有數。重點是，只要郭文貴不出手曝光，柯文哲就不可能一招斃命；這是柯文哲老神在在的原因，反正，活無對證，豈奈我何？

有趣的是，柯文哲竟然自己招供了。他接受某一媒體的訪問，全推給中共中央統戰部門的自編自導。柯文哲認為那是因為國台辦講了他的好話，「為什麼？因為他們交不出成績，哈哈哈，事實的真相就是這樣」云云。

郭文貴有密件而不宣，不免讓人質疑到底有沒有所謂的關鍵文件？柯文哲現身說法，證實「有」而且挑明出於國台辦。問題來了，郭文貴明明說的是「中共統戰部」，柯文哲何以認為是「國台辦」？胡適說「在不疑處有疑」，柯文哲如何釋疑呢？其次，中共統戰部的關鍵文件是什麼？郭文貴一句沒說，柯文哲卻代為解釋是「國台辦講柯文哲的好話」！除了透露國台辦與柯文哲「你儂我儂」外，證實國台辦對柯沒別的全是「美言」，不怪嗎？難道沒有柯文哲的交心談話？沒有國台辦如何「統戰」柯文哲的表功？顯然不可能，習大大們可沒那麼好矇。

郭文貴這段影片是針對台北市長選舉而發，一開始即點出重點，表明台灣所有有影響力的政要到中國去，「百分之百給你錄音，百分之五十以上給你錄像」，當然劍在柯文哲。最狠的一句是：「萬一錄像拿出來，選舉必敗無疑」。郭文貴暗示不只文字而已，且有錄音、錄影等。重點是，郭文貴沒提報告內容，柯文哲憑什麼斷定是「好話」？

最少，柯文哲不啻證實「關鍵文件」不是子虛烏有。到底是什麼呢？好個柯文哲，一古腦兒地只歸為國台辦的交業績，用「交不出成績」帶過，反而欲蓋彌彰，露了餡。

料爆了一週之後，柯文哲卻不打自招跳出來自圓其說，難道「不會進行爆料」的話頭，讓柯文哲逮到了空隙？還是讓柯文哲自我暴露罷。柯文哲說自己「每天睡覺前要打坐、反省，思考如何幹掉柯文哲。每次發現漏洞就補起來」，「站在對手角度看我有幾個弱點，我有十個弱點不見得十個都要補起來，補三個就可以相當有效地擋住對方。每天補破洞是我的政治文化。」原來柯文哲的「真相」，就是補漏的「真相」，結果愈補愈漏。

至於柯文哲的「政治文化」，也讓我們大開了眼界。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）