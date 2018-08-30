自由廣場》自由聯合協定的台美新關係？

◎ 歐瑋群

二○一六年川蔡通話，震驚國際，曾擔任川普團隊顧問的葉望輝日前爆料，說蔡政府得知川普同意通話時「被嚇死了」，懷疑「可能嗎？可以嗎？」還因此延遲兩週才正式通話。

川普就任至今，台美關係確實起了明顯變化，地緣政治也已悄然改變：中國持續南海造島軍事化，機艦頻繁進出西太平洋直窺第二島鏈，一帶一路、中國製造二○二五計畫瞄準西方自由經濟體制，最近更劍插美國後院。諸種「崛起」作為，不僅是國防部長馬提斯提及的亞洲「朝貢體系」再現，更試圖重塑全球新秩序。

從歷史經驗來看，每次地緣政治的變動，都為台灣帶來關鍵性的變化。一九五○年韓戰爆發，冷戰開啟，延續了原先只是受盟軍委託代管台灣的蔣政府命脈，台灣當局也得以繼續代表中國在聯合國活動。

到了一九七○年代，因為聯中制蘇的需要，美中關係正常化，台灣問題被美國擱置。但原則仍未變動，即杜魯門聲明所表示：「…台灣之未來應俟太平洋區域安全恢復與日本成立和約時，再予討論，或由聯合國予以考慮。」今日無論蔡政府所主張的「維持現狀」或美國曾通過及準備提案的一連串法案，都是立基於維持此國際秩序的基礎之上（台灣關係法ＴＲＡ第二條ｂ：西太平洋的和平安定是美國的核心利益）。

回首一九五四年，美國在舊金山和約台灣地位未定論的基礎上，以限縮台澎防衛區域的靈活方式簽署了《中美共同防禦條約》，避免了美軍在中國領土上作戰的法律困境。今天，台灣已發展出國際法學者Louis Henkin所主張的「事實上之實體（de facto entity）」，且ＴＲＡ亦有類似規定（第四條ｂ：當美國法律中提及外國、外國政府或類似實體、或與之有關之時，這些字樣應包括台灣在內，而且這些法律應對台灣適用），未來難道不能在此基礎之上，以變通方式建構台美外交新關係—例如參酌馬紹爾、帛琉「自由聯合協定（Compact of Free Association）」的模式？

中國如果繼續破壞現狀、破壞全球秩序，屆時，被美國「嚇死」的很可能就是北京了！

（作者為民間企業法務專員）