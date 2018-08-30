自由廣場》台美建交？

從二戰後政治重建脈絡談起

◎ 雲程

誰說是在八月？蔡總統早在六月間就已進入美國聯邦機構—ＡＩＴ內湖新館—不僅有國務院徽章為憑，當時還有聯邦官員接待。九月新館正式啟用後，台美關係絕對會展開歷史新頁。

但新頁的意義，要擺在太平洋戰後七十年的重建架構下，才能一窺端倪。

國際法上，戰爭結束後，戰勝方會進入戰敗方的領土建立佔領當局—負責維持佔領地秩序與生計，規劃賠償並等待和約的政治決定。佔領統治的主要任務就是「經濟復興」與「政治重建」。在全球範圍內，經濟復興以各種「援助計畫」展現；政治重建就是建立友善的當地合法政府。

一九四六年一月二十九日盟軍總部發出第677號指令（SCAPIN 677），分割日本帝國為日本內地、沖繩、台灣、朝鮮與國際聯盟的委任統治地等區域。七十多年後，各有不同歸屬—日本以實施全新憲法，在一九四七年轉化為民主國家；朝鮮則分南北，在一九四八年先後各自建國，並在同日加入聯合國；沖繩在美國佔領與託管施政權後，於一九七二年返還日本；國聯委任統治地，則先轉為聯合國下的美國託管地，美國於一九八○年代起先後以簽署「自由聯合協定」的模式(https://zh.wikipedia.org/wiki/自由联合协定)，允許密克羅尼西亞、馬紹爾、帛琉獨立建國，唯獨北馬里亞那群島決定不獨立，仍為美國的自治領；只有台灣，在中國阻撓下妾身未明。

台灣依靠美援、中美基金，美援會、農復會、經濟合作署，一直到經建會，加上懷特公司、富瑞公司等機構襄助，經濟復興成就非凡；在安全方面，則依賴美軍台灣防衛司令部、美軍顧問團，情報合作與不中斷的軍售而屹立不搖。

但台灣政治重建，則困難重重。美國在一九七○年代與中國斡旋建交時，企圖解決台灣問題也順便將中國拉進國際秩序—這是季辛吉的大算盤。遺憾的是，中國破壞國際秩序日益失控，無從善誘。傳季辛吉不久前委婉承認當年看走眼—這絕對是半世紀來戰略典範的轉變。

從長官公署→中華民國→中華民國在台灣→中華民國台灣→台灣，無論名稱如何變化，在戰後政治重建脈絡中，無非是台灣關係法中的「台灣治理當局」而已。

台美會以「自由聯合協定」模式建交？或美國支持台灣訂出全新的「治理基本法」因應時局？若回到戰後政治重建的角度看，或許都有可能吧？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）