自由廣場》賽珍珠基金會50年 談中國打壓

◎ 尤英夫

日前貴報報導西班牙籍學者鄭夏霓，本月廿五日在推特公布中國駐西班牙大使館去年十月發函薩拉曼卡大學，表達對舉辦「台灣文化日」的不滿，聲稱將影響該校與中國的良好關係，以致可能影響今年該校繼續舉辦類似活動。外交部則批評中國持續打壓我國際活動空間，蠻橫阻止台灣參加旨在分享多元價值的學術文化交流活動云云。

說來我們基金會是專注於新住民家庭及其子女的社福團體（一開始是照顧美軍遺留下來的小孩及其生母），強調多元文化價值，也可能是中國杯葛的團體之一。因為，今年是我們基金會在台灣成立五十週年的大日子。九月一日及二日我們在台北車站大廳舉辦慶祝五十週年文物特展，九月十五日還將與師大社會科學研究所合辦賽珍珠國際學術研討會，邀請越南、泰國、菲律賓等分會、韓國賽珍珠基金會與美國賽珍珠總會派代表來參加。由於去年九月我們有派代表團參加由中國鎮江市人民政府主辦的二○一七中國鎮江賽珍珠國際學術研討會（十年前參加過一次），因此我們也要邀請他們的相關賽珍珠團體派員來參加。問題是他們對於我們的邀請一直都沒有回應。後來好不容易，才從一位教授的email中，知道他們的領導決定不派人參加，很可惜失去交流的機會。

鎮江市是得到諾貝爾文學獎的美國賽珍珠女士第二故鄉，由於協助中國抗日有貢獻，在鎮江市有賽珍珠研究會、紀念公園、紀念碑坊等。可惜的是，賽珍珠本人最後因批評共產黨政府，晚年也被中國拒絕入境。

看樣子，中國政府號稱世界強國，允許文化群體之間的差異和多元現象，這次居然連外國大學舉辦的「台灣文化日」都要反對，那麼沒有什麼活動他們不杯葛的了！

（作者為財團法人台北市賽珍珠基金會董事長）