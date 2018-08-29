自由廣場》劉兆玄和陳建仁 當然不一樣

◎ 劉哲瑋

副總統陳建仁在二十四日帶著全家人到金門旅行，被在野黨批評適逢南部水災「觀感不佳」。但副總統依照憲法規定僅是「備位元首」，沒有實質權力，縱使他到水災現場也無權指揮任何人，反而還一堆隨扈跟著，根本耽誤救災！所以用「觀感」不佳來批評他，這不就是的「情感」勒索嗎？

而中國國民黨立委還特地召開記者會表示，之前八八水災時，民進黨抨擊時任行政院院長劉兆玄出去理頭髮、行政院秘書長薛香川去吃爸爸節大餐，為何就被大肆批評？這很簡單，因為行政院長、秘書長享有權力，也就是行政權，因此在危機發生時，享有行政權的官員當然必須行使職權來保障人民的生命財產安全。而權力來自人民，官員不作為被人民罵，有問題嗎？別忘了，他們兩人最嚴重還可能在法律上產生「瀆職」的問題。

陳建仁副總統在金門期間，其花費都由其家族與個人支付，顯示這是私人行程，在歐美國家許多政治人物都有休假，我們選的只是一個生物上的人，並不是不會累的機器人，既然副總統沒有權力又沒有獲得總統授權，當然他做自己的事就完全沒問題。今天只因「觀感」不佳、因為「感覺」不好，所以台北市長參選人丁守中說要砸電視，這點我完全沒有意見，因為自己情緒失控砸自己的電視，屬於完全的個人自由，但不能要求全民、國家如此，我們是法治國家耶！

在一個法治國家，要求官員依法行政、以法律限制政府的權力，那麼副總統在法律上無權做任何事，表示陳建仁在法律上沒有問題，那麼立法院在野黨團為何可以用道德問題混淆國人視聽？

（作者為台灣大學政治學研究所碩士生，新北市民）

朱立倫呢？

◎ 黃瑞麟

八二三暴雨造成南台灣多處嚴重淹水，副總統陳建仁卻被爆料在蔡政府忙於救災之際，帶著全家人到金門度假三天，還大陣仗維安全程戒護。

對此，國民黨義憤填膺地要求陳建仁下台。筆者絕對支持國民黨要求沒有救災行政實權的副總統陳建仁，在這次中南部大淹水沒回台灣的表現下台！

但我也希望大家不要遺忘今年才發生的一件事。七月在新加坡訪問的新北市長朱立倫，明知瑪莉亞颱風襲台，卻未能提早搭機返台，導致無法趕在颱風來襲前坐鎮指揮，還透過視訊聽取災防會議。為了怕颱風造成傷害，還第一次北北基一日生活圈放颱風假不同調。

具有救災行政實權的新北市長朱立倫，颱風天在國外，都不必下台，為何沒有行政實權指揮的陳建仁需要下台負責？

（作者為媒體工作者，屏東縣民）