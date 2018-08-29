自由廣場》極端年代 美股新高與台灣暴雨

◎ 林世民

您知道我們正處在「極端的年代」嗎？極端的氣候、極端的金融市場、極端獨裁中國政權打壓威脅、極端的美國友善支持、極端的滲透分化、極端的意識對立分裂、極端的假資訊氾濫傳遞等。

當台灣823正值暴雨彈轟炸時，美股卻正締造史上最長牛市路上，S&P500指數從2009/3/9低點，持續多頭行情至今（8/27），見史上最高收盤2896點，長達3457天，將近9年半。

一場暴雨延綿的天災，打開了極端氣候效應的台灣篇，好比以機率角度看金融市場的波動，相對於盤整、多空波段行情而言，這場暴雨堪比金融風暴的發生，令你我震撼。

對於未發生的極端氣候或市場要預測其實很難，以美股如此的大多頭，許多人不相信，即使今日仍同。歷史往往束縛了人的預期。反之，未來一、二年若市場大崩盤之際，哀號遍野的場景也會重演，一如這次天災的肆虐。

水利工程建設良好，只可以減緩或降低洪水的襲擊，無法100%杜絕發生，這應是極端年代的基本常識，故不需口水花了預算卻似徒勞無功，該檢視的是若無之前預算建設投入，豈不更慘？吾人應感謝老天的提醒！

以統計常態分配角度看，極端值並非不發生，關鍵是機率高低？實務上，主事者會願意配置對應的資源？一般思維恐無法太多，但唯有納入極端視野與思維，才能具備遠見及預先分配更充分資源應對，則一旦發生了，無論是大自然殘酷的洗禮或金融極端的波動，政府及金融操作者至少能盡速面對，這是不二法則！

面對極端年代變化，在負向風險方面，無論政府、企業、或個人都必須納入面對極端的視野與思維，以謙卑敬畏之心，做好每個個體的「當責」，政府才能從容面對政經社會國安變局，金融操盤者才能做好更完善風控，企業才能及早因應趨避突來的風險，個人才能具備因應危機的意識與準備。

反之，正向極端情勢出現時，可就是千載難逢的夢幻翻轉點，勇於跳脫僵固思維的緊箍咒，就能留下輝煌！

所有事件皆是覺醒與檢討的機會，意識對抗不會讓暴雨天災遠離，或讓你我免於危機恐懼，請齊心協力面對，台灣加油！

（作者為金融分析顧問，新竹縣民）