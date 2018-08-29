自由廣場》毛利、日本尋根台灣 談課綱

更見「漢人移民社會」荒謬

◎ 沈建德

昨天報載，紐西蘭毛利族青少年知道祖先來自台灣，組團來尋根。日本人類學家也推論，日人祖先的一支也是來自台灣，在九州登陸。別人跑來我們家尋根，我們的課綱卻說祖先來自中國，是「漢人移民社會」，極度諷刺！

台灣有文字記載開始於荷蘭時期。考察相關文獻，當時平埔族兩百多社，以台南麻豆社三千多人最大，社旁還有小社（小社人口未計入）。至於高山族，以排灣族和荷蘭人接觸較多。這兩大族群就是台灣人的主要來源，從番戶口、番社稅、墾田等三十幾個角度去驗證可得到證明。至於為何會被扭曲成「漢人移民社會」？原因是漢化、賜姓，以及用族譜把台灣人接到中國。

雍正台灣知府沈起元「條陳臺灣事宜狀」記載「化熟番為漢人，化生番為熟番」政策；台灣志略：「凡近邑（按：今之台南、高雄）之社，多講官話及泉、漳鄉語，與漢相等」。乾隆年，台灣府志：「歸化各社番眾，衣衫半如漢制，略曉漢語」。文獻會「台灣省通誌」：乾隆二十三年（一七五八年）強制實施賜姓名政策，是最具體的漢化事實。賜姓如何賜法？就是，撫番官員姓什麼，整個番社就跟著姓什麼。「安平縣雜記」記載：「如是潘官所招，一概隨同姓潘；金官所撫，一盡姓金；劉官所撫，一盡姓劉」（請參見筆者臉書第七九三篇圖），難怪以前沒血緣關係的「一姓村」比比皆是。

到了一八八五年，劉銘傳的「台灣暫難改省摺」奏稱，台灣沿海八縣番六民四。他所說的番就是台灣人，而民，也是由番漢化而來。可見一八八五年台灣還是原住民社會。一八九五年之後由日本統治至一九四五年，「皇民化」未成功。戰後，一九五一年，蔣介石也開始搞起賜姓賜族譜，最荒唐者甚至兄弟姊妹各不同姓；而蔣替台灣人「修」的族譜有七九一件，佔台灣全部族譜的六成五，詳見王世慶《臺灣公私藏族譜目錄初稿》分析。

但就算經歷上述種種扭曲，一九五六年的「台閩地區戶口普查」，在台中國人總共九十四萬，約只佔台灣人口的十分之一。可見台灣根本不是什麼「漢人移民社會」。若不改課綱，如何對歷史交代？

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

落實國家與原住民族的新夥伴關係

◎ 蘇景輝

根據自由時報近日報導，原住民族又有許多好表現。

來自阿美族的我國亞運龍舟隊「型男天菜團」，連獲兩金一銀；來自排灣族的當代舞團「蒂摩兒古薪舞集」赴歐洲巡迴演出，獲得法國、英國蘇格蘭等當地媒體高度評價。此時，又有一個來自紐西蘭毛利族的團體Hawaiki Nui來台灣文化尋根，因為他們知道，台灣原住民族是毛利人也是南島民族最早的祖先。

而日本人類學者海部陽介也刻正展開「三萬年前的航海：跨越黑潮」實證計畫，要證明台灣的原住民族也曾經往北遷移到琉球甚至日本。

可見，台灣原住民族已越來越被世界看見。基此，建議政府趕快做好原住民族的轉型正義工作，把傳統領域還給原住民族，並讓他們恢復在這範圍內早即擁有的高度自治權利。以此落實國家與原住民族的新夥伴關係，而非現在的準殖民關係。這樣的台灣政府會成為廣大南島民族各國的典範，也讓台灣更晉文明國家的行列。

（作者為輔仁大學兼任副教授，台北市民）