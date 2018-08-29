自由廣場》（林保華專欄）黑道與特首

美國國會點名台港的中國第五縱隊

美國國會近日發表一個報告，主題針對中共在海外的統戰，台灣被點名的是張安樂（白狼），香港是董建華(https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=46906)。白狼是台灣著名幫派角頭，馬英九擔任總統時得以豁免回台，是台灣統促黨總裁。董建華是香港第一任特首，現任全國政協副主席。角頭與特首並列，堪稱中共統戰的絕技與奇景。

報告指中國利用台灣的民主反民主，並非僅為統一而洗腦一般民眾，而是創造中國能在動亂時刻，藉由保護台灣人民為由，正當化武力犯台。在太陽花運動與台港公民團體交流活動中，都見到統促黨的身影，乃至發生暴力事件。

報告指董建華在香港的非營利機構，以資金援助美國華府諸多對美國華府外交圈相當具有影響力的知名智庫。目的是要讓中國能「培養對的人在對的位置上」，以利未來直接替中國發聲，「利用美國人宣傳中共統戰意識形態」。

簡言之，他們是中國在海外佈局的第五縱隊，以便與中國的侵略擴張行動裡應外合。

這些是比較公開的，製造混亂、分化敵國的統戰、策反行為，隱蔽的更是不知凡幾。就拿我所在的台灣青年反共救國團與台灣維吾爾之友會來說，就被多批人馬滲透，有紅、藍、綠，最隱蔽的是打著綠旗反綠旗，還是民進黨的創黨黨員。在馬英九時代我們家的兩個電話都被監聽（請專業公司檢查過），電腦收到谷歌發來警告有國家級支持的駭客試圖進入也是家常便飯。這些是來自共產黨還是國民黨，或者是國共一家親，非我們能力所能破解。

如果連我們的小團體都有來自不同系統的第五縱隊滲透，民進黨與政府高層難道不應該警覺嗎？最近攻擊政府的假新聞滿天飛，國安與檢調要有敵我意識來清查這些事件，必須深究，分清哪些是糊塗，哪些是臥底，懲一儆百。對不完善的法規，立法院應該盡速補充制定。

董建華曾經出資為香港新華社（中聯辦前身）前社長許家屯包養情婦，然而許家屯亡命美國後董建華仍得中共信任，戰勝由許家屯繼任者周南推介的大法官楊鐵樑而出任香港第一屆特首，北京看重的就是他在美國的人脈，習近平訪美，董建華是隨團成員。

去年十一月，董建華的親信，在董特首任內出任民政事務局局長，卸任後擔任中華能源基金委員會副主席兼秘書長的何志平（台灣明星胡慧中的丈夫），從事「國民外交」而在美國被捕，罪名是為中國的「一帶一路」行賄在美國的非洲國家外交官。雖然有許多名人為他說情作保，願意付出巨額保釋金，然而到今年八月，不論是原訟庭還是上訴庭，都拒絕他的保釋，可見問題嚴重。

中國在台港、美國的五縱，豈止這些！

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）