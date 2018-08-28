社論》毛利人來台灣尋根的啟示

一個來自紐西蘭的毛利族青少年團，正在台灣訪問。他們從大洋洲迢迢九千公里遠來，為了文化尋根：他們認定，毛利人的最早祖先，數千年前從台灣出發，憑藉高超的航海技術、天文及水文知識，以獨木舟航向怒海，克服汪洋阻隔，分階段最終抵達紐西蘭。對毛利人來說，台灣就是「一切起始的地方」，訪問團因此以毛利語Hawaiki Nui（Hawaiki：祖先的開始、起源之地）為名。

台灣對毛利人的文化歷史意義重大，率團的紐西蘭北島Ngāti Manu部落傳統領袖Arapeta Hamilton感性地說，一到台灣，從山巔看到日出，他就哭了，「為我們共同的祖先感動落淚」，這裡有美麗的人們、美麗的島嶼。訪問團帶來毛利人傳統文化藝術表演，包括毛利戰舞（Kapa Haka）；也與台灣的原住民族群透過語言、文化、祭儀交流，觀摩狩獵與生態教育、海洋知識、傳統編織與樂舞。

毛利人與台灣原住民血緣及歷史的連結，有科學的嚴謹考證為基礎。包括語言學、考古人類學及基因等研究都顯示，台灣應為整個南島語族的發源地，或至少是「祖居地」之一，國際間早有「出自台灣（Out of Taiwan）」之說。如今分布廣及台灣（最北）、紐西蘭（最南）、復活節島（南美外海、最東）、馬達加斯加（非洲外海、最西）的南島語族，語言一千二百多種，人口近四億。台灣南島語言最受重視，因總共近三十種的原住民語，保存了多元豐富的南島古語特徵，顯示南島語族可能最早從台灣出發，向外擴散。

另外，從基因及考古人類學角度，兩年前由澳洲主持，美、德及愛爾蘭等多國跨領域、包括ＤＮＡ的研究都指出，台灣最可能是南島語族的原鄉。據學者推斷，南島語族在台灣最早的活動可追溯到八千年前，五千五百年前他們以在嘉南平原練就的航海技能，從台灣出發，往南太平洋擴散，七百多年前到達紐西蘭，也是遷移的最後一站。台灣與紐西蘭、原住民與毛利人，一為源起、一為移民最南境，血緣與歷史文化關係至為深厚。

從而，這次毛利訪客不啻以實際行動，強調了台灣在文化上是發祥地，不是邊陲。澳洲考古學者史普里格斯（Matthew Spriggs）曾嘗試描繪南島語族這一路線︰從台灣出發，先在菲律賓北部、印尼東部停留，形成如今南島語族共同的拉比塔（Lapita）文化，再一路枝葉擴散，及於所羅門、萬納度、新喀里多尼亞、斐濟、東加、薩摩亞、夏威夷、復活節島、紐西蘭。

這段在東亞、全球都很重大的人類遷移史，在起始之地的台灣，反而遭到輕忽。多少年來，不斷有外來政權把台灣視為偏鄉，對原住民橫加貶抑，壓制人們對美麗之島的歷史探究和了解。然而，即使後來居多數的漢人，到台灣最久也不過四百年，豈能與南島語族在這片土地當主人的數千年相比？尤有甚者，戰後黨國當局以「台灣自古以來就是中國領土」、「我們中國人」、「中華民族一份子」云云，強要人民認同，扭曲、輕賤各族群在這片土地的歷史，所憑藉的是強勢統治力量，自難持久。

台灣因此需要以更寬闊而嚴謹的角度，重建歷史及史觀。漢文化、荷西文化、日本文化，乃至戰後影響重大的西洋文化，四百年來這些外來文化在這一片土地的發展融合，都已構成台灣文化的一部分；但原住民才是美麗之島最早也最長久的主人，台灣歷史不能一直在這方面是空白的，文化上也應從漢人移民到來之前廣為延伸。另外，具備南島語族起源地優勢的台灣，多元豐富的南島語系是文化知識寶庫，自應投入更多經費及資源加強研究，包括跨國及科際合作，長期必將有成，這是民主台灣足可向世人推倡的軟實力。

毛利族青少年來訪之際，正逢十二年國教課綱審議之時。其中，高中歷史新課綱將改變編年史方式，不再以中國史、台灣史及世界史呈現，而採區域式、主題式的方式編寫，並強調原住民、被殖民國家的主體性等議題的思辨。毛利人來台灣尋根，正好凸顯這一重新建構歷史及史觀綱要的進步性、國際視野、符合現實，我們至表歡迎。