自由廣場》土木人談極端氣候之治水

◎ 施義芳

極端氣候變遷對於全球環境的威脅，已超越以往的經驗法則。○八二三台灣中南部豪雨造成嚴重的淹水災情，依據中央氣象局資料顯示，本次豪雨某些地區每小時雨量達到一百毫米以上，遠超過國內排水設計標準，淹水已是無可避免；加上很多地區水環境建設正在施工中，仍未有效發揮排洪效果。然而，豪雨帶來的災情是事實，政府責無旁貸，做不好的就應該要好好檢討改進。筆者長期從事國家重大工程建設，認為河域治理要達到治標治本的目標，務必具備宏觀的思維，掌控做事的流程及方法，建議重點如下：

一、台灣以往投入大量的治水經費，一直缺乏全流域整治與管理的觀念，河川上、中、下游管轄的單位太多，導致治水成效不彰。治水一定要納入「全流域整治與管理」，各權責單位充分整合介面才能發揮功效。

二、都市與鄉間的治水因地制宜，落實「逕流分擔、出流管制」措施，藉由公共建設區域的排水設施和私人開發區域施行分流管制，達到區域整合治理的效果。

三、加強下水道工程和抽水站、抽水機等設施，由於這些工程不易表現政績，地方政府較忽視，而一旦發生淹水災害，則顯現出嚴重不足。

四、平時建立完整的監測系統，伏流水、地下水適度利用，解決旱季缺水的問題。台灣已無再興建新水庫的空間，於旱季積極清淤、雨季進行水力排砂和系統分流，涵養住珍貴的水資源。

五、海平面上升造成台灣某些地區的海岸線正在退縮中，可採用養灘、濕地等生態工法來舒緩海水侵蝕和維護國土。

「水能載舟，亦能覆舟」，筆者相信強化基礎設施、搭配先進科技及有效管理，一定可以整治水患，化危機為轉機，打造出韌性城市。

（作者為土木技師公會全國聯合會理事長、民進黨不分區立委）