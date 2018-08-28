自由廣場》勘災一定要泡在水裡？

◎ 許又方

最近網路瘋傳一張陳定南生前在宜蘭縣長任內勘察颱風災情時，半身泡在水中的照片，見者莫不紛紛豎起大拇指，稱讚他是政界最後的聖人。誠然，陳定南為官的風骨令人由衷欽佩，也足堪成為台灣所有政治人物的榜樣；只是，政治人物勘災，一定得整身泡在水裡？

自古以來，中國的政治人物就被要求「視民如子」，以致只要發生重大災害，不僅地方官員要立即表現出與民共苦的悲催樣，皇帝也要來個「下詔罪己」，以示苦民所苦，這樣才能被稱為良吏仁君。浸久以還，這種面對災難的標準「姿態」，成為當官者必修的功課，也隨著文化的複製傳到台灣，我們姑且隨俗稱之為「勘災政治學」吧。然而，仔細想想，這樣的姿態，除了作作秀紓解暫時的民怨外，究竟有何實質作用？

政治人物當然要勘災，但勘災的目的是了解災情為何形成，政府能幫上什麼忙，並且設法防止災害擴大或未來再度發生。換言之，政治人物是「勞心者」，其職責是用心思考問題所在並替人民解決問題。能夠親自體驗一下災民泡在水中的感受當然也好，至少可以警惕自己莫忘災民的痛苦；但如果泡過水後依然束手無策或根本毫無作為，那麼就算全身潛到水底又有何用？民眾是希望總統能安然地替他們解決問題，還是只要求她來一起泡個水就好？

筆者可以理解受災民眾不滿政治人物勘災不涉水的心理感受，但如果願意理性且務實地設想，那麼泡不泡水根本不是重點吧？

（作者為東華大學教授）