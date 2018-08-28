自由廣場》親子車廂裡的人性經濟學

◎ 吳政峰

近日，帶著剛滿六歲的小孩，坐火車旅行，八月十九日從阿里山下山，預計坐火車由嘉義回台中。晚上七點四十二分這班自強號設有「親子車廂」，筆者因為帶著小孩，所以特地買了第十二節的「親子車廂」，想說車廂環境比較友善，也有小孩同伴可以玩耍。只是，上了火車，卻傻了眼，整個車廂裡約有二十位年輕人，外加一位中年大媽，或坐或站或蹲地在滑手機、聽音樂、睡大覺、吃便當等，我連進去座位的空間都沒有。而車廂裡，只有一位媽媽帶著一位小女孩，勢單力薄，情境顯得格外荒謬與怪異。

於是，我拉開了嗓門說著，各位朋友，這裡是親子車廂，若沒有車票者，會多罰五十％的票面金額。然而，語畢後，所有人仍充耳不聞、不為所動。於是，我又拉開了嗓門說道，若大家沒有車票，請大家離開，要不，我會請列車長來。其實這樣的話語，一般手無寸鐵的媽媽，根本不敢怒也不敢言。我說完後，旁邊的大媽開口了，她說道，你是有幾個屁股，不過才坐一個位子嘛！

還有一位約二十歲的年輕人，一上車，就跟自己同行的夥伴開玩笑說，自己是小孩，所以可以坐親子車廂。這樣的亂象，早已影響到買票乘客的乘車權益。於是，筆者打了台鐵客服專線，不一會兒，列車長便出現，他感到十分抱歉，才把這些人「請」到十一節車廂走道，然有些人卻還嗆聲，說等下還會再進來。

身為一位爸爸，我很無奈，這其實很單純的，就只是「買票上車」這麼一回事。只是，人性難測。而同樣的，身為一位大學老師，從經濟學角度來看這件事裡的「人性」，我想我比較能夠釋懷了：

一、市場並不是完美的，因為，想搭便車的人，其實很多。

二、價格差別取價，有其積極性的用意，但若要能夠完美運行，要有人監督才行。

三、人性本自利，到處尋租與找機會的人，其實很多，了解就好了。

四、最後，有時一項政策，看似美意，最後卻產生了惡果。亦即，愛之適足以害之，善意導致了惡果。

好吧，下學期上課，就用這個實例來說明好了。唉，或許我想說的，其實也只是最基本的「國民道德」罷了！那麼，還有人在意嗎？

（作者為大學兼任教師，文創公司負責人）