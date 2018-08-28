自由廣場》一張卡片 兩個國家

談中國居住證應予登記管理

◎ 黃天麟

北京十六日單方面宣布，九月一日起台灣居民在大陸可申請「居住證」，居住證由過去的十位數統一證號增加到十八碼身分證號碼，形同「類身分證」，可享所有中國居民的待遇，等同「設籍」，把台灣正式納入「一國兩制」的實質治理制度。

對此台灣蔡總統的反應是，居住證是一張卡片，是生活便利性的東西，跟認同是兩回事，自由、民主是台灣人生活在一起共同發展的價值，如果一張卡片沒有這些價值，只是生活便利工具，不代表對這張卡片後面所代表政治主體的一種認同。

誠然，持有「居住證」並不代表對發證政治主體之認同，但人非神仙，在對台三十一項「惠」台措施下，將來國人之持「居住證」者必然大增，「居住證」之成為國人第二常備證卡（除國民身分證外），做為向中國表明忠誠的證件，把台灣一分為二，屆時再想管理為時已晚，是國安的一大隱憂。

我們可以不反對國人持有中國類身分證的「居住證」，但國家需要有行政管理權，登記其證號及有效期間，表明為中華民國（台灣）公民，乃是起碼要求。

以子之矛攻子之盾，建議政府趁此機會規劃出一套「國人持中國居住證登記要點」，凡領到居住證之國人必須在領取一個月內向有關單位登記，表明仍為中華民國（台灣）公民，拒不登記者經查明註銷台灣身分，居住證之失效或繳回亦同。長期居住中國之國人即須於居住證登記後每兩年重新登記，以表示仍要保有台灣國籍，怠於登記或不予登記即視為主動放棄台灣國籍（為便民應可利用機場進出入境以電腦作業）。

「中國居住證登記制度」絕非對自由之限制，亦非擾民，而是做為一個國家應行使之行政義務，同時亦為中華民國台灣國民必盡之義務，政府可藉此了解具中國準國籍與台灣國籍的類雙重國籍的正確人數，做為治安的重要依據。

「美中經濟暨安全檢討委員會」（ＵＳＣＣ）日前指出，中共愈來愈積極對台灣發動滲透及統戰工作。「居住證」就是主要工具之一，犯罪組織（黑道統派）可在「居住證」的掩護下肆意破壞台灣社會，當中共佈置完成，就是一次閃電武侵之時，當國軍四邊均為中共第五縱隊之時，台灣如何防衛？

連美國都在擔憂了，只有台灣視為無事，台灣不能在政官的「逆來順受」、「息事寧人」心態下成為「無政府狀態」，任人滲透，任人霸凌，任人進犯，這樣的懦弱政府應亦非國人所期待。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）