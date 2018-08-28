自由廣場》台韓之戰談柯Ｐ大小聲

◎ 林子堯

八月二十六日台灣棒球代表隊，在雅加達亞運首場出戰南韓。台灣派出的是業餘球員為主所組成的隊伍，而南韓不但是連二屆亞運金牌，此次更派出了職棒明星陣容，全隊年薪高達三．六億。陣容差距之大，幾乎無人看好台灣隊可以奪勝。然而，台灣彷彿找回了一九三一年的KANO精神，靠著扎實的準備與精準的情蒐，擊敗了南韓隊，更終止了南韓對台灣的十連勝紀錄。這場球賽，讓人想起強鄰環伺的台灣。

在許多人眼中，台灣經濟不若中國、軍事不若中國，所以面對中國的領土野心，最好不要公開挑戰，否則就像柯文哲說的：「力量不夠跟人家大小聲會被笑」。但我們必須反思，台灣能從威權統治走到今天自由民主，近年經濟表現雖不算好但也不差，主權仍然維持獨立沒有被中國併吞，這些難道都是靠著委曲求全換來的嗎？不正是我們一次次不服輸的奮鬥成果？

早年戒嚴時期，反對運動並未因此沉寂。在中國國民黨黨政軍特的威脅之下，民主前輩堅持不退，引領著台灣人民一次次通過考驗，最後終於迫使獨裁者解除戒嚴。

民主化之後，面對中國打壓，輔以一次又一次的軍事恐嚇，台灣也沒有屈服，更締造了「寧靜革命」的奇蹟，迄今政黨輪替三次，甚至選出有台獨主張的政黨執政。解嚴三十一年至今，定期的民主選舉，總統由人民直選，已是台灣人民的基本ＤＮＡ。

回首來時路，如果我們只看表象，相信國民黨完全掌握著這個國家，認定民主前輩是「鼠與象鬥」，那不只政黨輪替不會發生，國民黨也將名副其實地成為萬年執政黨，台灣今天的國際形象將與中國相去不遠。再往前看，如果我們只看到中國「大國崛起」的表象，只看到中國「軍容壯盛」的媒體宣傳，難道就要在中國打壓、威脅下卸甲投降？

美國前總統雷根，從政前曾在一九六四年代表貝利．高華德（Barry Goldwater）競選總統團隊發表經典演說「A Time for Choosing」（選擇的時刻），他說：「只有一個方法可以保證實現和平，而且唾手可得，那就是投降。」「誠然，投降以外的任何行為都有風險，但每一個歷史教訓告訴我們，更大的風險是妥協。」就像亞運台韓之戰，不認輸，就有贏的機會！大小聲，又怎樣？

（作者為台灣大學國家發展研究所兩岸組碩士生）