自由廣場》吳主席提早下課

◎ 陳安

吳敦義這個「無主席」幹得有夠窩囊，為了擺平新竹縣長的提名紛爭，最新內幕爆料，他居然當著一票幹部的面搓圓仔湯，許諾提名林為洲選下屆立委，換取其支持楊文科。

論者呼籲檢調應查察是否涉及期約賄選，我比較關注的倒是他預設的前提—「假如明年我還是主席的話」。這充分顯示吳已心虛，預知即將提早下課，被迫交出主席的棒子了。

國民黨主席一任四年，能平安做好做滿的，是距今十年前馬英九的第一任，其第二任也因二○一四年縣市長大敗提前辭職下台，之後歷經吳敦義、朱立倫、黃敏惠、洪秀柱、林政則五位，不是代理就是補選，任期最長的洪秀柱，也只幹了十五個月。

吳敦義去年八月二十日就任，至今剛滿一年，就已經火燒屁股快坐不住了，其中最主要的原因，一是黨內路線派系分裂，爾虞我詐從未止息；二是痛失黨產魔戒，牛鬼蛇神誰也不服誰；三是老共看衰，喜新厭舊，琵琶別抱柯文哲，失去了統戰價值。

儘管如此，國民黨仍是第二大黨，狐假虎威唬唬人還是辦得到的，三不五時就會冒出一些雜音催促他下台，年底九合一大選就是最佳時機，最早為他設定條件的聲音出現在七及九日，一位政治評論家寫了一篇「檄文」，標題是「若丁守中敗選，吳敦義就下台。」

丁守中是按黨章遊戲規則獲得提名的，也從未聞吳對他有什麼格外照顧提攜，他自己不爭氣，憑什麼叫吳敦義負責？何況，丟掉國民黨台北市江山的是連勝文，和吳敦義八竿子打不著。

倒是原先穩坐江山的新北市，由於侯友宜表現得二二六六，聲勢已被蘇貞昌追平，萬一有所閃失，該負責的又是誰呢？大家心裡有數。

吳敦義大概是當今全台灣最不快樂的人，閣揆、副總統都幹過了，人生只差那麼一咪咪，就功德圓滿，偏偏老天不垂憐，硬是要他空乏其身，飽受嘗膽之苦。

奉勸吳敦義，天命難違，還不如趁離岸不遠，跳船算了。

（作者曾任新聞周刊副總編輯）