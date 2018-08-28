自由廣場》民進黨的John McCain在哪裡？

◎ 林健次

剛過世的美國友台參議員麥肯（John McCain），是一個兼顧選區利益、美國利益、美國價值、不怕得罪總統、不怕糾正選民，並進一步引導選民的政治家。

二○○七至二○○八年共和黨初選時，麥肯明明知道有三分之二的共和黨選民支持對恐怖嫌犯使用水刑，麥肯還是反對到底。他說水刑違反美國法律與日內瓦公約，也違反美國的基本價值。

總統大選時，有位女士當他的面說歐巴馬是個不能信任的阿拉伯人。麥肯接下該女士的麥克風說：「小姐，不是這樣。他是個好人、顧家的人，只是他對基本議題的意見正好跟我不一樣。這就是這次選舉的意義。」

在共和黨議員對川普的施政只能附和或噤聲的時候，麥肯的聲量顯得震耳欲聾。在川普修理加拿大、激怒歐洲盟友之後，麥肯說：「美國比美國總統大」，並對美國傳統盟友說：「美國人跟你們站在一起，即使現任美國總統未必」。

今年年初，川普與共和黨在倉促之間要把歐巴馬健保廢掉，已經罹患癌症的麥肯帶病趕赴參院投下關鍵的反對票，全美譁然，使得千萬以上的窮人仍得繼續享有歐巴馬健保。

上個月，川普在芬蘭赫爾辛基與普廷密談之後，在聯合記者會上不信美國情治機構、支持普廷沒有干預美國選舉的說詞。麥肯評論說：「這是記憶中美國總統最可恥的表現之一。川普總統的無知、自私、自大，以及對獨裁者的體貼所造成的損害難以估計。」

台灣的民進黨有沒有像麥肯這樣的立委？

台灣前途自決與獨立一向是「民主」「進步」黨的主要價值。可是完全執政以後，「鳥籠」公投只能轉化成「狗籠」公投，甚至在東京奧運正名公投連署上，其成績只和沒有資源的小黨「基進黨」不相上下。

美國的麥肯，只要憑實力，在選區力戰就行。可是台灣的立委連任要看總統兼主席的臉色，轉戰縣市長也要看總統兼主席的喜怒。所以民進黨立委對掛在口頭的基本價值而言，只能像個不存在的行屍走肉。

民進黨之所以不會有麥肯，問題出在制度。這個制度大大影響台灣與民進黨的戰力，這種戰力衰弱現象影響最大的就是台北市。民進黨選舉贏輸是民進黨的家務事，但是台灣的前途一定要陪葬嗎？

（作者為留美經濟學博士，台灣教授協會會員）