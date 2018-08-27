鏗鏘集》美國畫出外交紅線

薩爾瓦多是對台灣地位、中國及中華民國概念最清楚的國家之一。一九三三年「中薩」建交，「中華民國」並沒有台灣；一九四九年，中華民國「政府」佔領台灣，卻已經沒有中國本土。

一九五一年，舊金山和約簽字，薩爾瓦多大使聲明：薩國接受日本只放棄台灣、澎湖主權，乃是為使這些領土未來的政治前途，得以完全依其人民自由及公開表達的意志來決定。

這項和約從未修訂，仍屬「有效條約」，薩爾瓦多無視民主台灣的立場，接受一個中國原則與中華人民共和國建交，那是背棄條約承諾、背棄民主原則，台灣與美國對這種行為必須做出最烈反應。

台灣的反應表面上堅定強硬，先行宣布斷交及停止一切經援，但強調八十五年邦誼，反只凸顯薩爾瓦多是與「中華民國」斷交，而不是與「台灣」斷交。台灣必須以正名，或明確重新定位的「中華民國」，與國際社會建立關係。

對中國橫蠻打壓台灣，美國罕見地強烈反應，不但國務院發言人表示美國「深感失望」，白宮更加碼由發言人書面聲明「嚴重關切」，既批判中國干預西半球國家內政，破壞兩岸的穩定，也警告薩爾瓦多此舉會導致美國政策重新評估。

中國搞霸權，擴張勢力，想併吞台灣，這次惹毛了美國，讓美國畫出外交紅線。中國要居亞洲霸權，已受美國抗拒，把手伸入西半球美國勢力範圍，更是自尋死路。

國民黨嘲弄民進黨政府外交挫敗，其實外交受重挫的是虛擬的「中華民國法統」和習政權：它的一帶一路屢受退票，自我膨脹的「崛起」正受美國貿易與軍備競賽對抗，錢誘薩爾瓦多建交，將是真實「台灣」外交的轉捩點。

（作者王景弘，資深新聞工作者）