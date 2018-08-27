社論》新經濟殖民主義

馬來西亞首相馬哈地訪問中國的最後一天，宣布取消兩國合作開發、總價超過二三○億美元的東海岸鐵路計畫與沙巴天然氣管線開發案。此系列開發案是中國「一帶一路」第一波重大投資案，具有指標性意義，中國並不樂見到此一合作案叫停，但馬哈地對中國領導人直言，這兩項計畫費用太過龐大，恐導致馬國被債務壓垮，因此決定中止，並似乎意有所指點出新經濟殖民主義。故而馬來西亞取消一帶一路計畫，可以視為中國新經濟殖民主義的重大挫敗。

馬來西亞曾經積極拉攏中國投資，而中國一帶一路的主要內涵，係巨額貸款給參與國家，以進行鐵公路港口等基礎建設，因此雙方一拍即合，乃有數百億美元開發案的簽署。如今馬哈地一上台即以債務難以承擔為由，將前政府參與一帶一路計畫予以叫停，此舉與近來研調機構對一帶一路的負面評價相互呼應，凸顯一帶一路的諸多後遺症正在不斷發生。有關中國一帶一路倡議的論述，外界利弊看法不一，但趨近共識的是，將一帶一路視為中國的債務陷阱外交，藉由貸放龐大金額給一些開發中、第三世界國家，合資打造基礎建設，導致其財政無法負荷，無力償債，最終被迫將合作項目或戰略要地之主控權讓與中國，使其逐步完成全球的戰略部署，從區域大國崛起為世界強權。

事實上，一帶一路的後遺症不止是導致參與國家掉進債務陷阱，更因中國採行國家資本主義，對外金援與貸款均受到政治力主控，並非依據市場經濟機制，如此一來動輒數十、百億美元的借款，往往淪為政商勾結之下共同分贓、上下其手的肥肉，故而馬哈地對前政府在一帶一路計畫中涉及貪瀆的指證歷歷，確為一帶一路對合作國家帶來貪污歪風的典型症狀。另外，一帶一路係為大型公共建設計畫，按理應有助於參與國的經濟發展，實質上，很多計畫只是彰顯政治人物好大喜功的企圖心，缺乏效益評估，完成之後便注定淪為蚊子建設，無法發揮帶動經濟發展的效應。嚴重的是，一帶一路除了是地緣政治的藍圖，更是中國輸出過剩產能與勞力的管道，多數合作計畫所需的資金、技術、勞工大抵來自中國，因此大部分利益回饋中國，參與國難以分到一杯羹，除了纏身債務之外，實際則一無所獲。

其實，一帶一路固然是完成中國夢的重要一環，卻也是一場政治豪賭，不但在國際上招致反彈抵制，其國內亦出現強烈質疑聲音，甚且可能觸動內部的債務危機，導致金融與社會動盪。一帶一路是中國建立全球霸權的路徑圖，因此，美國國防部發表報告警示，中國一帶一路倡議使參與國在經濟上依賴中國，形塑這些國家利益與中國一致，藉此阻止對抗，或者在敏感議題上批評中國作為。更因如此，中國買走台灣中南美洲邦交國，勢力直入美國後院，形同侵門踏戶，已引起美國的強烈關切與反彈，一帶一路於是成為美中在國際地緣政治上的另一種較勁。而對中國來說，即使在一窮二白時代，仍舊對第三世界大力挹注，流血輸出革命，如今已成為經濟大國，豈會不運用龐大資源去鋪陳強權之路。然則，真相卻是中國即使是經濟大國，但人均ＧＤＰ卻只是開發中國家等級，跟美國固然無法相提並論，與台灣比較，亦不及三分之一水準，加上其國內貪瀆成風，貧富差距懸殊，因此預計投入數千億美元的一帶一路計畫實為沉重負擔。尤其，參與國倒債頻仍，固然讓中國得到鞏固地緣政治利益的機會，卻可能惡化國內不穩的金融情勢，一旦美中貿易戰引爆債務危機，則一帶一路的債務將如火上澆油，既拖垮中國的經濟，更將直接衝擊中國民眾的生活。

中國箝制言論自由，異議聲音失去表達的平台，造成領導階層好大喜功，浮誇不實的帝國夢。一帶一路計畫充滿政治算計，但更多的是不可測的重大風險；缺乏資金運用的有效監管與專業的效益評估，以致爭議不斷爆發，馬來西亞取消一帶一路指標案，恐將形成骨牌效應，更多參與國將在沉重的債務壓力下跟著退出。尤有甚者，此種虛擲金錢追求強權的作法，可能導致中國財政惡化，貪污腐化猖獗，加劇貧富差距，這些將是考驗中共政權生死的重要關卡。