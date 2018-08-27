自由廣場》香港人看中國「新四大『國恥』」

◎ 羅永康

中美貿易戰，中國被Ｋ得體無完膚，很多高科技核心技術，全在美國手上。回想貿易戰以前，中國吹噓「新四大『發明』」。誠然，除共享單車外，其餘三大都算成功，今回首往事，尋找原因。

首先，各樣「發明」，其實都是抄外國的。先講電子支付，所以能成功，其實是一大國恥，就是因為中國太多偽鈔假幣，人與人之間的信任崩潰使然。想想看，香港、日本、台灣，為何不流行電子支付？因為我們的政府杜絕偽鈔成功，人與人之間存在信任。中國人要用電子支付，因為每一宗交易，也能追蹤到。

電子支付也有可能被偷錢，這方面，支付寶要每個帳戶買五百萬保險。此固然是提供保障，但深入分析一下，就會知道，純粹多敲客戶一筆，因為帳戶被盜，只要把有關金額賠償便是，普通人根本不可能存五百萬進去。

承接上面失去信任，雞鳴狗盜出此國，有往中國提款經驗的人都知道，中國提款機幾重關卡，還不斷發出廣播，叫你在「密封」空間「小心」，不要告訴他人密碼，簡言之：防民如賊，因為真的無處不盜匪。

有朋友往台灣旅遊，見摩托車泊得滿街都是，奇怪台灣人不怕別人偷，對鄰舍的信任到達頂點。綜合上面講到中國提款對人的提防，反映出的不安全與不信任，可以想像出，共享單車概念，是由於害怕自己私有單車被偷，共享則每次只付一個金額，被盜也與自己無關發展起來的。

至於高鐵嘛！有去過中國非高鐵地區旅遊的人，乘搭買票的長途旅遊巴士，都曾經有過這樣的hard feelings，就是隨時誤點兩小時，呆坐在車站，又不敢隨便走開，深怕車到來後，上不了。統計也發現，中國交通意外死亡率，全球最高，因為中國駕駛執照，可以用錢賄賂買到，這是公開秘密。曾蔭權年代，欲開放廣東省人士自駕旅遊香港，我們嚇到魂飛魄散，就是這個原因。高鐵能成功，固然因為多人乘坐，但多人乘坐的原因，也是國恥。

至於網購，最近看梅英東著的《在滿洲：探尋歷史、土地和人的旅程》，在中國鄉下，店鋪缺缺，不同城市，但官員為拚ＧＤＰ，建路至不毛之地，令貨物可達，但老百姓生活日用品，很難隨處買到，要網購，也可視為國恥。

國恥，全部都是國恥！

（作者為香港立場新聞博客）