自由廣場》高雄港出現中資碼頭 不妥

◎ 黃世澤

高雄港是台灣最重要的貨櫃港，照理不應出現中國國有企業營運貨櫃中心的狀況，因這會對國家安全構成重大危害，只不過，台灣政府一直未密切留意中遠集團收購東方海外的案子，這有可能損害已成，必須儘快補救。

東方海外能租得高雄港的泊位，並成立高雄貨櫃中心，這是國民黨留下的爛攤子之一。當時控制東方海外的董浩雲家族，與國民黨關係密切，因此在上世紀六十年代末至七十年代初，租得高雄港的泊位至今。而董浩雲家族在董建華領導下投共後，至少在董建華當選香港行政長官時，其實就應處理東方海外高雄港泊位的問題，只不過一直拖延沒有處理，亦未預計到董建華會將家族產業售予中國國有企業，收回他多年以來的政治投資。相信中國是因東方海外租用的高雄港以及紐約長灘泊位的戰略價值，才全面收購東方海外集團。

在中遠集團接手的高雄港泊位問題未解決前，現在台灣政府要做的是，加強對東方海外高雄貨櫃中心的檢查，避免中遠集團利用高雄貨櫃中心運送有害台灣國家安全物資，或將部分對台灣安全有害貨件運返中國，亦包括人員的檢查，以及不容許東方海外高雄貨櫃中心建築物，用以蒐集台灣軍方在高雄港內活動的用途。

長遠而言，台灣港務集團應考慮在可行情況下，終止東方海外原有在高雄貨櫃中心的租約，或將高雄貨櫃中心售予台資企業，畢竟台資企業仍可利用台灣法律做管制。但筆者預期，中遠集團會在高雄貨櫃中心的歸屬問題上做出十分之多的阻撓，台灣政府必須要有強硬應對的準備。但中遠集團的高雄港泊位，亦可以作為台灣與中國關係的其中一個棋子使用。

高雄港出現中資企業碼頭事件，反映台灣政府在管制外資上面警覺性不夠、措施不足，特別一些與國民黨友好的企業，過往受盡台灣政府恩惠，現時他們倒過頭來投共，但未即時採取果斷行動反制，現在便出現如此糟糕的結果。不論為了轉型正義還是國家安全，國民黨當年給予相當多好處的各類企業所享的優待，已到了不得不詳加檢討的時候。

（作者為居德英籍時事評論員）