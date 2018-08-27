自由廣場》白線斑蚊，很毒！

◎ 陳錦生

近日來，本島登革熱的流行一反常態，集中在中北部發生。主要的病媒蚊是過去較為人忽視的白線斑蚊。在傳統認知裡，白線斑蚊並不是主要的登革熱病媒蚊，過去台灣南部幾次大流行都證明與埃及斑蚊比較有關係。這一波流行，在新北市、台北市、桃園市、台中市、嘉義縣皆有本土病例出現，這些地區並沒有埃及斑蚊分布，因此，主要病媒變成白線斑蚊，這對登革熱的防疫不啻是個警訊。

白線斑蚊本為分布於亞洲熱帶及亞熱帶地區，一九八五年首次隨著載運廢輪胎的貨輪入侵美國，至今已席捲全美三十幾個州，甚至有取代埃及斑蚊之勢。接著又經由美國的高速公路系統及貨輪的傳播，已擴展到歐洲、非洲、中東、中美洲、南美洲、加勒比海地區等近四十個國家，是典型「全球化」造成的結果。

實驗室研究結果已知白線斑蚊至少可傳染二十六種以上節肢動物病毒，包括登革熱、屈公病、茲卡、黃熱病等；其基因體包含十九億多個鹼基對（1967Mb），是迄今已知蚊蟲最大的基因體，其中包括一五八個嗅覺受體，八十六個氣味結合基因，顯示其有跨物種吸血的潛能；此外亦有一八六個解毒基因（包括抗除蟲菊酯、有機氯和有機磷殺蟲劑的基因），比起埃及斑蚊的基因體（1376Mb）可以說大很多。也因如此，其生理及生態的可塑性（plasticity）較其他蚊種為大。從發源於熱帶亞熱帶地區，再散播到溫帶或寒帶地區，竟能適應各種不良環境條件，並造成傳染病的流行，其生物的潛能及適應力實不容小覷。

過去一般認為埃及斑蚊主要在室內活動，白線斑蚊主要在室外活動。最近研究顯示，這些行為正在改變中。相較於埃及斑蚊，白線斑蚊的孳生源除了人工容器外，還包括戶外天然樹洞、竹筒、屋簷排水的天溝，甚至較乾淨的水溝，都是可能的孳生源，這也增加了防治的困難度。

這次台灣北部和中部的流行，以菜園及最近流行的「開心農場」地緣關係最近。特別是市郊的開心農場數量越來越多，積水容器的數量隨著增加，也造成白線斑蚊的孳生源增加，助長了登革熱的流行。另外，有些大樓屋頂也有做為空中花園或菜園使用的，這些都是防疫單位應注意的死角。

中北部地區民眾，由於久未經驗登革熱流行，防疫單位及民眾均疏於警覺，平常亦未注意病媒蚊指數，稍有疏忽便會造成疫病流行。由於南北兩地蚊蟲的習性及環境不同，防治方法亦不相同，相關單位應特別針對過去較不熟悉的白線斑蚊，及早做好防疫準備，才能避免疫情擴大。

（作者為長榮大學生科系名譽教授）